“Heydi”: de las primeras jóvenes totikes en llevar los textiles al mercado digital

El municipio de Venustiano Carranza ha destacado por los jóvenes emprendedores que actualmente han trascendido sus textiles a otros lugares de la República y del mundo, para esto Maricruz Ruíz Mendoza mejor conocida en el municipio como “Heydi”, quien fue de las primeras en este municipio totik que emprendió el negocio digital.

Heydi tiene 24 años, comenzó a realizar textiles desde los 11 años, anteriormente no lo ejercía como negocio si no como aprendizaje para que la tradición familiar no se perdiera, desde hace 5 años fue que comenzó a realizarlo como parte de su trabajo.

Hace 3 años comenzaron a vender, ella comenzó vendiendo para proveedores en tiendas de San Cristóbal de las Casas, pero se dio cuenta que no le resultaba, por lo que se le ocurrió crear una pagina en facebook, pese a los comentarios negativos de que no iba a resultar el negocio.

Lee más: El freestylero “Danger” visita por segunda ocasión Venustiano Carranza

Posteriormente se dedicó a buscarle un nombre, pensó en su apellido pero en tsotsil, el cual no le gustó, así que prefirió dejarlo en español poniéndole “Textiles Mendoza”, actualmente son 16 que realizan el trabajo textil, entre ellos su mamá, su abuelita, hermana, primas, tías, cuñada.





Tras un mes de aperturas la página, se metió a un grupo de ventas cuando le pidieron prendas en el estado de Puebla y Ciudad de México, lo que la motivó a continuar con la venta digital, fue que apertura cuentas en Instagram y TikTok para poder agrandar su mercado.

Los retos a los que Heydi se ha enfrentado como artesana joven es que ya existen mujeres con más antigüedad, por lo que para realizar ventas son tomadas en cuenta estas maestras artesanas y a ellos por ser jóvenes son dejados al final o bien no se les toma en cuenta.

Como joven lo que la motiva a seguir es la pasión que le tiene al arte, el poder combinar colores y brocados diferentes, pero la finalidad con la que se creó “Textiles Mendoza” es para que el trabajo de Rosario Gómez Martínez, abuelita de Heydi pueda ser reconocida dentro del gremio artesanal de Venustiano Carranza, ya que son muy pocas las que destacan ahí.

La abuelita de Heydi comenzó el trabajo artesanal desde que tenía 10 años, quien observaba cómo elaboraba los textiles su tía y fue que ella aprendió, pero lo suspendió ya que comenzó a trabajar de sirvienta en casas, posteriormente se caso y de nuevo empezó a realizar textiles hasta la actualidad.

Es así como “Textiles Mendoza” a comenzado a ser reconocido por el trabajo familiar que han desempeñado como artesanas y destacando en el medio digital, llevando las prendar a estados de la República Mexicana.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Manda la palabra ALTA haciendo click en este link