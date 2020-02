Ningún empleo está por arriba de la dignidad de una mujer: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCE) exhortó a la iniciativa privada de Chiapas a respaldar a las trabajadoras que participen en el paro nacional de mujeres convocado para este 9 de marzo; además, solicitó respetar a las que se abstengan de tomar parte del movimiento. Asimismo, hizo votos para que esa eventual manifestación siente un precedente para que en México y Chiapas desaparezca la violencia en todas sus expresiones.

Arturo Marí Domínguez, presidente del gremio, declaró ayer en una entrevista que apoyan la iniciativa emanada de las redes sociales porque no hay cuestión laboral que valga más que el bienestar de una mujer.

Que el movimiento cumpla el objetivo que es hacer un llamado, un alto a la sociedad a reflexionar y que las expresiones de violencia se detengan (…) “Nada se compara con la integridad física, moral y mental de una persona. Ningún empleo, ninguna cuestión productiva va más allá de la salud, de la integridad, de conservar la integridad.

Arturo Marí

Aunque admitió que de concretarse el paro generará afectaciones a la economía, pues ellas representan 50 por ciento o más de la fuerza laboral del país, ese movimiento “tal vez es necesario” por la “situación crítica del tema”. Refirió que en Islandia sucedió algo parecido durante la década de los 70 con resultados favorables.

“Nosotros no decimos hagan o no hagan, sino que el objetivo se cumpla más allá que vayan a o no vayan a trabajar (…) que se cumpla el objetivo que es hacer un alto, un llamado a la acción (…) Las mujeres son una fuerza laboral muy importante, incluso tal vez más importante que la de los hombres. Tienen una capacidad intelectual de organización, responsabilidad probada y comprobada. Yo creo que debemos ir todos comprendiendo y entendiendo que ellas son parte fundamental de cualquier sector productivo”, comentó.

El dirigente conminó al sector patronal a no tomar represalias contra las trabajadoras que participen en la hipotética manifestación. Solicitó a las mujeres que están ocupadas en sectores laborales vulnerables “no generar afectaciones a terceros”, o bien minimizarlos. Aunado a ello, pidió respetar a las que asistan a su empleo porque hay veces en las que de ellas depende el sustento del hogar. Adicionalmente, confió en que ese eventual movimiento en la práctica generé algo mayor.

“Más allá de un día sin mujeres nosotros pediríamos un día sin violencia, que sea una forma de vida de los mexicanos, que la violencia sea presión en el olvido y que ya no se repita ningún otro caso lamentable como los que hemos vivido, leído y sufrido recientemente en nuestro país”, puntualizó.

/AP