No hay condiciones para que niños parachicos salgan a las calles

Tuxtla Gutiérrez. Como parte de los festejos del Santo Niño de Atocha, que en Chiapas se celebra a partir del 4 de enero en algunos municipios como Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en éste último se celebra con la salida a las calles de los niños “parachicos” y niñas “chiapanecas”. Sin embargo, por segunda años consecutivo, los niños no salieron pues la pandemia por covid-19 continúa y este sector aún no se ha vacunado.

Debido a que la salida de los niños y niñas a danzar a las calles con los trajes representativos del municipios, también dan paso a las actividades de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, que abarca del 8 al 23 de enero, el pasado 15 de diciembre, Arnulfo Hernández Cruz, en representación de la familia de los priostes de San Sebastián Mártir, anunció que la salida de los niños y niñas no sería posible debido a que, sin la vacuna contra la covid-19, son hasta este momento, la población más vulnerable.

“Tenemos que buscar estrategias para entender que lo que pasó no se fue, poder manifestarnos y bailar en las calles como lo hicimos(…), pero el 4 de enero, que es de niños, no saldrán, no están vacunados”.





Con la salida de niños y niñas como “parachicos” y chiapanecas se hace con la finalidad de rescatar las tradiciones y costumbres de nuestro estado a través de las nuevas generaciones, los pequeños hacen un recorrido por las principales calles danzando a ritmo de pito y tambor.

Cabe señalar que fue a través de una conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal, Leonardo Cuesta Ramos, se dijo que la celebración sería distinta, en honor a los caídos por el coronavirus, pero no sería el 8 de enero, como se hace cada año, sino hasta el día 15, con “parachicos” danzantes a las afueras de la Iglesia de San Jacinto en honor al “Señor de Esquipulas”, debido al covid-19; contraria a la tradición que dicta, debe ser al interior de la iglesia.

Por segundo año consecutivo los niños no salieron a las calles / Foto: Cortesía: Arturo Mijangos

Dicha situación aplicará en honor a “San Antonio Abad” que se celebrará el 17 de enero; el baile de los patrones fallecidos, que se realizará el 18 de enero, será sin recorrido.

Para el 20 y 23 de enero, la misa de Santo Domingo de Guzmán permitirá el baile también a las afueras del templo, sin recorridos. Asimismo, se suspenderá el combate naval, la carrera el parachico y la salida de “los chunta”.