Normalistas realizan volanteo y boteo en carretera de San Cristóbal

San Cristóbal. Cerca de 3 mil estudiantes de la Escuela Normal Lic. Manuel Larrainzar, se manifiestan a la altura del kilómetro 46 sobre el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, quiénes exigen que sean solucionado sus demandas, señalan que desde hace más de 2 meses fueron notificados que el pago de la colegiatura será incrementado.

En entrevista señalaron qué la actual dirección de la normal está cobrando 3 mil 500 pesos la colegiatura mensual, y que anteriormente pagaban 800 pesos. Esta es una de sus demandas ante las autoridades de la Secretaría de Educación para solucionar este problema, pues les están cobrando el triple de lo que pagaban anteriormente.





3 mil estudiantes de la Escuela Normal Lic. Manuel Larrainzar, se manifiestan a la altura del kilómetro 46 sobre el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





"Estamos aquí nuevamente manifestándonos para exigir a las autoridades educativas que resuelva el problema que tenemos como estudiantes e hijos de campesinos, porque la dirección de la normal nos están cobrando más de 3 mil la colegiatura y que anteriormente pagábamos 800 pesos mensuales, nosotros no tenemos trabajo y no podemos pagar esa cuota tan elevada que es casi el triple lo que ahora nos están cobrando, por eso estamos aquí denunciando para que nos escuchen las autoridades", denunciaron.

El grupo de estudiantes mencionó que en el km. 46 no hay bloqueo, es únicamente un volanteo y boteo, por lo que piden una disculpa a los automovilistas por esta molestia que están ocasionando.





Cerca de 3 mil estudiantes de la escuela Normal Lic. Manuel Larrainzar, se manifiestan a la altura del kilómetro 46 sobre el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez



Finalmente, dijeron qué no temen a la policía porque están en su derecho manifestarse y que no están cometiendo un delito, porque no están bloqueando la carretera, es únicamente un volanteo y una cooperación voluntaria.