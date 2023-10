PJF en Tuxtla Gutiérrez se une a la marcha nacional

Cerca de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron esta mañana en Tuxtla Gutiérrez, uniéndose a la marcha Nacional, esto para pedir que se respeten los derechos de los trabajadores, cabe mencionar que se han movilizando durante casi 4 días.

Jorge Alberto Jiménez Cantoral, Secretario General de la Sección 33 de Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial de la Federación, mencionó en entrevista que aún continúan los embates en contra del PJF, pidiendo que se visibilidad de lo que ocurre, pidiendo la independencia judicial, pidiendo respeto como un contrapeso real.

Ante ello han tomado acciones de protesta, en donde sociedad civil se ha unido a su lucha, comprendiendo lo que pueda ocurrir si se ponel el PJF al servicio del Poder, ante ello menciona que esto afectaría a todos, en cuanto a los derechos humanos.

"Quiero recordarte a la ciudadanía tuxtleca que nosotros somos un contrapeso para el poder por vía de amparo, en cuestiones tan sencillas, en una multa, quitarte la concesión, no tener la defensa adecuada, infinidad de derechos que pueden ser previstos, aunque no sólo por amparo si no también defensa, ya que se cuenta con defensores públicos generales y asesores jurídicos en toda la república", indicó el secretario.

Ante ello mencionó que el Poder Judicial de la Federación, es un poder que no está sometido a cuestiones políticas, siendo un órgano de justicia imparcial, sin color y sin partido, a lo mencionó que es normal que hayan jugadores dentro de las oficinas, habiendo controversias, pero lo que si no ven normal es que tenga que salir a las calles a defender sus derechos, cuando ellos son los que la defienden.