Políticos incumplen a colonias irregulares en Tuxtla Gutiérrez: habitantes

Tuxtla Gutiérrez es una de las ciudades que registra el mayor crecimiento poblacional debido a la migración, indígenas tseltales, tsotsiles, zoques, tojolabales, principalmente han llegado en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, se han incorporado a cinturones de miseria, la pobreza no solo está presente en municipios lejanos, también en la capital, lamentablemente en campañas políticas en busca del voto del electorado se ofrecen solo faltas expectativas, sostuvo Juan José García Caseros.





El presidente de la asociación civil Movimiento por la Democracia en Chiapas (MODECH), enfatizó que las autoridades municipales le han quedado a deber a la capital y espera que a partir del 1 de octubre en que tomara posesión Carlos Orsoé Morales Vázquez, reelecto el 6 de junio pasado, ahora si camine con acciones contundentes en las colonias, "solo ha habido atención en el centro, en las periferias hay abandono y olvido".





Presidente de la asociación civil Movimiento por la Democracia en Chiapas. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el caso del centenar de colonias irregulares no se cuenta con servicios de alumbrado público, agua potable, drenaje, alcantarillado pluvial, entre otros, las familias no pagan impuesto predial pero no son atendidas, sería más rentable pagar derechos y obligaciones y recibir la atención gubernamental, y que esa no sea selectiva para las colonias que a lo mejor son rentables políticamente, o las que si se ven más, mientras que aquellas que están "escondidas" no urgen su atención.

García Caseros expuso que a pesar de los altos presupuestos con los que cuenta Tuxtla Gutiérrez ha faltado un gobierno de inclusión que atienda a todas las colonias populares, que sirva con privilegios para todos y no para unos cuantos, quienes terminan una administración municipal heredan a otra sueños, ilusiones y aspiraciones que la entrante tampoco cumple y se van acumulando los rezagos sociales y acumulando la pobreza.





García Caseros expuso que a pesar de los altos presupuestos con los que cuenta Tuxtla Gutiérrez ha faltado un gobierno de inclusión que atienda a todas las colonias. / oto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Al final de la administración de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor dijo que tenía un presupuesto de 2 mil 800 millones de pesos, por lo que con los aumentos la actual administración puede disponer de una suma superior para obras, pero le ha faltado estar a la altura de las circunstancias y de la exigencia de un pueblo que aspira acceder al derecho humano al bienestar y elevar el índice de desarrollo humano, cuál es el propósito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ahora que lo más seguro es que Morales Vázquez será ratificado en el cargo por los Tribunales Electoral del Estado y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe dar respuestas contundentes, no maquilladas, de lo contrario se seguirá acumulando la pobreza en la periferia de la capital.