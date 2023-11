Por Día de Muertos tuxtlecos abarrotan el panteón municipal

Uno de los panteones más concurridos en Tuxtla Gutiérrez es el Municipal, ubicado entre las avenidas cuarta y novena sur y entre las calles octava y trece oriente, ahí existen 17 mil 729 tumbas, personas de todas las edades visitan las tumbas donde descansan sus seres queridos.

En las entradas hay personas vendiendo flores, hombres que se ofrecen para llevar agua a las tumbas para la colocación de floreros, se encuentran personas limpiando tumbas, quemando incienso, rezando, cantando, algunos entran, otros salen del camposanto este 1 de noviembre Día de Todos los Santos.

Local Altar en la catedral de San Marcos en Tuxtla en honor a sacerdotes difuntos

Don Carlos Indilí de Paz, es un rotulista que se dedica a pintar bóvedas, mesas, cruces, libros, techo e impermeabilizado de lozas para dar mantenimiento a las tumbas en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, su costo es accesible, de 500 pesos en adelante, aplica pintura de aceite o vinílica.

Don Manuel visita la tumba de su suegra, sepultada en este lugar hace casi tres años, pero dice que no la recuerda mucho, la recuerda poco, no sabe si sería más feliz o no el que ella estuviera con la familia, lleva en la mano flor de cempásuchil.

Mientras que doña Rosy sigue llorando la partida de su madre, es de Suchiapa, desea que estuviera con ella, cuidarla, comer con ella, vestirla, extraña sus consejos, por ello este día colocará un altar en su casa con la fotografía de su señora madre, su maestra y su confidente, una mujer que con trabajo sacó adelante a sus hijos.

En este camposanto hay tumbas abandonadas, con lozas quebradas, otras con mucha basura, flores muy viejas que evidencian que no ha sido visitada por mucho tiempo, otras presentan citas bíblicas: "y el señor dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso". (Éxodo 33,14)

La profesora Blanca Velasco denuncia que el descontrol y la falta de orden por parte de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez hace que ya no haya espacios en el Panteón Municipal, y para llegar a las tumba de los seres queridos hay que pasar arriba de otras, no hay espacios entre tumbas y no es justo porque se paga derechos y estos no son respetados, también expone la insuficiencia de contenedores.

Muchas tumbas tienen imágenes religiosas, principalmente de la virgen María, otras tumbas en los techos hay mucha basura, don Manuel Gómez, visita a su padre que lleva 33 años de fallecido, lo recuerda todos los días, lo extraña y si estuviera con el todos los días lo abrazaría, lo llenaría de besos, pero así es la vida y hay que seguir para adelante.

Patricia Galdámez, es la responsable de la administración de la Capilla que se ubica en el interior del Panteón Municipal, así es donde se les da el último adiós a los seres humanos que van a las tumbas, ahí se celebran la misa de cuerpo presente, y se encuentra en el altar la Virgen de los Dolores, San José y el Cristo crucificado.

Nadie visita la tumba del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez, que nació el año de 1920 y falleció en el año de 1987, frente a su tumba se ubica una estatua del político chiapaneco, una imagen de Jesucristo.

La doctora Fabiola Maldonado, cuenta en la tumba de sus padres, que la invade aún el dolor, el llanto, mantiene duelo por no tenerlos, si los tuviera en casa lo mejor que haría es abrazarlos, llenarlos de besos.

En la entrada principal un grupo marimbistico recibe con melodías a las familias que acuden a la visita de las tumbas donde descansan sus seres queridos, en el sitio hay personal de protección civil, desde varios puntos se abastecen de agua para la colocación de floreros en las bóvedas, personal médico aplica la vacuna contra la influenza.