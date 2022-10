Por falta de conectividad, Chiapas en rezago por transparencia de información: AMEDI

Debido a la baja conectividad a Internet, Chiapas se encuentra en rezago en materia de transparencia de información, reveló el Jorge Enrique Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y académico de la UNAM.

“Porque si Chiapas está en el último lugar de conectividad y tu para hacer una solicitud de información al gobierno necesitas Internet, necesitas habilidades digitales, necesitas conocer la plataforma y necesitas saber solicitar una información, hacer un escrito para no hacerlo por correo, entonces la transparencia en Chiapas no existe una cultura de la transparencia suficiente, porque tampoco hay una conectividad y por lo tanto no hay un ecosistema de rendición de cuentas”.

En este sentido, el Presidente de la AMEDI dijo que más que una Ley que regule el derecho a la información, la entidad requiere de una inversión en materia de conectividad, ya que los para que la ciudadanía acceda, se da a través de equipo de cómputo e Internet.





Por ello las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la información no solo deben limitarse a la transparencia de los gobiernos, sino también a diseñar políticas públicas de acceso a la información y el derecho a la información de forma proactiva y ahí no solo Chiapas enfrenta el problema sino el resto de los estados.

“Hay gobiernos que incluso atacan a los organismos autónomos o de transparencia porque no quieren ser cuestionados y ese es una constante que estamos viendo, hay leyes pero no hay transparencia, hay leyes pero se ataca al regulador”, expuso.

En cuanto al tema de ciberseguridad en las instituciones para evitar hackeos como el que recientemente sufrió la SEDENA, el especialista señaló que el estado de Chiapas es la entidad del país que tiene más oportunidad de implementar protecciones, ya que primero tiene la oportunidad de desplegar redes de telecomunicaciones, así como la oportunidad de tener una conectividad y a su vez desarrollar servicios de telecomunicaciones y servicios digitales.





“Si tienes menos conectividad tienes menos riesgos, pero en realidad queremos que aumente la infraestructura, los servicios, el ecosistema digital, el comercio electrónico y en tanto se mejoren esos indicadores vas a asumir mayores riesgos.”

Finalmente, Jorge Bravo reconoció que México ocupa uno de los primeros lugares y uno de los primeros lugares en América Latina en ataques cibernéticos, el cual es resultado de una mayor digitalización, a un mayor acceso a dispositivos y a un mayor acceso a Internet. Pero este tipo de casos como el de la SEDENA, ocurren principalmente porque las redes son vulnerables, así como por errores humanos o porque no se invierte lo suficiente en ciberseguridad, es decir, las medidas para prevenir los ataques, resolver los ataques y rápidamente recuperar las infraestructuras es poco reactiva.