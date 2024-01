Protesta de trabajadores de ICHEJA demandan sus derechos

Policiaca Violencia en Chiapas: Queman vehículos en carretera de Villacorzo

En el barrio de Guadalupe en el centro de Tuxtla Gutiérrez trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), protestan en contra del director Gustavo Gómez Ordóñez, que violenta derechos a ofrecer el pago de un bono por 14 mil 100 pesos a trabajadores en cheque, o en el mejor de los casos en este último año de gobierno sería suspendido, prestación que que 400 trabajadores de base cobran anualmente en efectivo, lo mismo que 400 trabajadores de confianza.

El secretario general del sindicato, Guillermo Olivera Sánchez, expone que existen una serie de irregularidades por la falta de pago violentando el contrato colectivo de trabajo, toda vez que durante 20 años se realiza el pago en efectivo por las condiciones geográficas del estado, y no es tema único, porque ha ido en decadencia la educación porque no hay herramientas de trabajo para los que estudian en la institución, desde el 2021 no se ocupan las plazas vacantes por jubilación, nos han cesado a dos trabajadores de manera injustificada, y se niega a pagar 70 laudos por despido igual número de trabajadores.

Durante la protesta frente a la institución, cuenta que la mayoría de los laudos vienen de entre ocho y diez años, y el pretexto de no pagar es porque la institución no tiene dinero y se corre el riesgo de embargo de las cuentas para trabajadores activos y la exigencia es que se pague porque es un derecho de las bases, mientras que la educación no es de lo mejor por falta de insumos para una buena enseñanza, y aún así, no vamos a suspender actividades, no vamos a dañar a la población.

La protesta se lleva a cabo frente a las instalaciones de ICHEJA por trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La misión la respetamos, nuestra manifestación es libremente y la comenzamos en diciembre, y en lo que vamos de enero del 2024 y no hay solución, ya nos dirigimos al gobierno del estado y federal y no hay atención a nuestra petición y la razón de no generar las soluciones es porque nos han adelantado que este año no darán a las y los trabajadores los 14 mil 100 pesos por bono anual, y no es porque se trate de fin del sexenio, sino por intereses políticos de Gustavo Gómez Ordóñez, debido a que la clase trabajadora no forma parte de la base política electoral del servidor público que tenía aspiraciones de otros puestos políticos.

Los intereses son políticos y pedimos la salida de Gustavo Gómez Ordóñez, colo también de los demás directivos, Fany Beatriz Torres Quevedo, María Domínguez Herrera y América Hernández Gutiérrez, y lo que queremos es que se nos escuche y se nos atienda, no vamos a dar marcha atrás en nuestra exigencia, apuntó.

