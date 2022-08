Rampa de Patria Nueva, un peligro para automovilistas

Fuera de la violencia, fuera de la fama de colonia de riesgo, dentro de Patria Nueva también existe la famosa rampa, que en esta última semana dejó un nuevo accidente vehicular saldado en personas lesionadas y miles de pesos en daños. Vecinos afirman que cada semana hay un nuevo incidente aunque no todos se den a conocer y que es necesario agregar más topes en él lugar.

Se han registrado más de tres accidentes en lo que va del mes de agosto en la Colonia Patria Nueva, lo recurrente en estos incidentes es el tema de los frenos pues los conductores mencionan que cuando bajaban la denominada rampa no pudieron utilizarlos causando así el choque contra bardas, casas u otros vehículos que transitan en el lugar.

Los vecinos de la colonia patria nueva afirman que estos nos han sido los únicos incidentes pues ellos que viven ahí mencionan que cada semana hay un nuevo percance ya que debido a la inclinación de la rampa los vehículos que ya tienen daños terminan por perder los frenos y se estampan contra las casas o postes, pero al no ser tan grandes los impactos terminan retirándose del lugar.





Muchos accidentes se han generado en esta rampa ubicada en Patria Nueva / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Aquí se llevan a cabo mínimo un accidente por semana, no hay semana que no se estampen, solo se escucha el golpe o el vehículo rechinando, algunos se saben otros no por la gravedad, pero los vehículos tienden a perder el control y los frenos por que está muy inclinado el lugar” Carlos Cruz, vecino.

Por ahora, la petición de los colonos de este lugar es que se instalen más topes en el sitio o reductores de velocidad tal y como están instalados en la pochota para así reducir los incidentes en el sitio y salvaguardar la salud de los colonos así como con la infraestructura de las casas que se encuentren en el lugar.

“El ayuntamiento debe saber de estos problemas necesitamos más topes o reductores de velocidad, cada vez hay más accidentes y no tienen que esperar hasta que uno sea mortal para actuar pues aún hay tiempo para evitar una situación así” finalizó.