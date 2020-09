Ratifica Redes Sociales Progresistas que irán a tribunales

Redes Sociales Progresistas (RSP) ratificó que irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) toda vez que éste sobreestimó los criterios sin fundar correctamente por qué negó el registro.

Dentro de este contexto, el Consejo General del INE aprobó tres de cuatro criterios dentro de la solicitud de Redes Sociales Progresistas, restando únicamente la comprobación de gastos para la realización de las asambleas y afiliaciones.





La mayoría de los consejeros consideró que RSP dejó de cumplir con la comprobación de 2.5 % de los recursos que se utilizaron para la realización de dichas asambleas.

En efecto, con base a un muestreo arbitrario del 10%, la mayoría de los consejeros generalizó el análisis sobre la procedencia de la aprobación y por lo tanto vició la totalidad de las asambleas.





Anular una asamblea por un nuevo criterio de la no identificación del 20% de las aportaciones violenta el derecho al sancionar doblemente x el mismo concepto fiscal, cuando el mismo @INEMexico decidió no establecer un tope de gasto #NiUnPasoAtrás @lorenzocordovav @adriafavela — Ricardo Fernández (@ric_fdz) September 5, 2020





Sin embargo, no documentó los gastos no comprobados de las Redes Sociales Progresistas al no decir si se desestimaron comprobaciones sin timbrar o porque no comprobaron a tiempo sus gastos o bien los criterios certeros de las aportaciones de personas no identificadas.

Por su parte, la Asociación Civil destacó que sí cumplen con el número de afiliados y asambleas que pide el órgano electoral nacional para poder otorgarle el registro como partido político nacional.

Será en los tribunales electorales que en unos días se sesioné para favorecer el registro de las RSP de acuerdo a la ley y a la verdad.