Realizan clausura simbólica de Oxxo ante la exhibición de cigarros

Una organización se manifestó frente a la tienda Oxxo ubicada frente al palacio municipal de Tuxtla Gutiérrez para realizar una clausura simbólica, en protesta por la exhibición de tabaco en sus estantes. Pese a la ley de control de tabaco que prohíbe su exhibición, la cadena de tiendas de conveniencia logró un amparo para seguir mostrando las cajetillas.

Según Mauricio Montes Castro, representante de la organización CODIS en Tuxtla Gutiérrez, contó en entrevista para El Heraldo de Chiapas que ellos han propuesto una bonificación a la ley general del tabaco desde hace más de 10 años, y lograron que fuera aprobada en este sexenio.

Sin embargo, denuncian que muchos negocios no cumplen con las señalizaciones necesarias para indicar áreas de fumadores y no fumadores, y que el personal no está capacitado para hacer cumplir la ley.









La organización ha realizado un monitoreo en la ciudad para evaluar la reacción de las personas y los meseros en los lugares con áreas de fumadores y no fumadores. Advierten que muchos negocios no tienen señalizaciones adecuadas y no saben cómo manejar la situación.

A pesar de que se emitió la ley, los negocios han hecho caso omiso y no han habido sanciones para aquellos que violen el reglamento. Asimismo, la falta de capacitación del personal en el trato hacia los comensales que fuman en áreas prohibidas es una preocupación adicional para la organización.