Rechazo a la iniciativa del PES de declarar el 26 de agosto Día de la Oración

La iniciativa de decreto presentada por diputados locales del Partido Encuentro Social (PES) para declarar el 26 de agosto de cada año como Día de la Oración, se está enfrentando al rechazo contundente de la sociedad, el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Carlos Mario Estrada Urbina, considera la propuesta contraria a los artículos 3, 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17 de la Constitución del Estado de Chiapas.

En el proceso electoral 2017-2018 el PT fue aliado con el PES, que perdió el registro nacional por no alcanzar el porcentaje de votos para mantenerse como fuerza política, y Morena en la coalición “Juntos Hacemos Historia”, sin embargo, para el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, la propuesta está fuera de lugar y debe ser desechada.









Afirma que el Estado laico es neutral en materia de religión, es decir, no ejerce apoyo, ni oposición explícita o implícita a organizaciones religiosas, supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno, territorio, en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, por lo tanto, la propuesta es incongruente.

Mientras tanto, la ex diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Soriano Ruiz, sostiene que aprobar el día estatal de la oración, no corresponde al espíritu de izquierda de los gobiernos federal y estatal, tampoco corresponde a los nuevos vientos de cambio, “apelo a que la mayoría de los 40 diputados locales no avalen semejante desatino”.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





A su vez, el presidente de la fundación México Presente, Agustín Figueroa Flores, precisa que la propuesta está fuera de lugar, fuera de contexto, asegura que la libertad de credo está enmarcada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero “acaso el Congreso del Estado debería iniciar sesión orando”.

El representante de la asociación civil “Unidos Diferentes”, Héctor Estrada Avelar, sostiene que la iniciativa transgrede a la Constitución Política d ellos Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 24 y 130, contrarios a los principios de Benito Juárez García, cuya estatua se encuentra en la entrada principal del Congreso del Estado.





/JO