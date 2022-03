Regresan las estafas de "trabajo por comisión" a Tuxtla Gutiérrez

Los trabajos que se popularizaron hace 5 años se continúan realizando sin ser investigados; empresas con nombres inventados y que no están registradas en el SAT colocan carteles en puntos estratégicos de la ciudad (en su mayoría en el centro) en donde ofrecen un jugoso sueldo con horarios flexibles y es que en realidad los horarios, ni el sueldo, ni la misma empresa existe y lo único que buscan es encontrar a jóvenes que quieran trabajar para hacerlos comprar productos que no valen lo que cuesta; al final compren o no, el trabajo nunca llega.

La modalidad de esta estafa es llamada “Trabajo por comisión fraudulenta” y es que el precio del producto que te mandan a vender es extremadamente elevado; con la única intención de que seas tú mismo el que lo compre con la intención de obtener después el trabajo y es que la promesa de esto es que cuando vendas el producto ya estás capacitado para el empleo y solo es cuestión de esperar unas semanas para esperar tu alta y así puedan incluirte a la nómina; no obstante el tiempo de espera es únicamente para cambiarse de nombre y el rotar personal para que cuando vuelvas a reclamar se hagan los desentendidos y no puedas obtener lo que pediste.

Para que lo anterior funcione como una buena estafa, deben de enganchar mínimo a un grupo de mínimo 5 personas para poder estar ganando al rededor de 15 mil pesos como mínimo. Anteriormente, cuando se hizo popular, aún no se contaba con la herramienta de internet por lo cual llegaron a estafar a grupos de 50,60 personas quienes en su mayoría eran jóvenes con ganas de superarse y por ese mismo afán, terminaban por comprar ellos los productos y así caer en la estafa.

La modalidad de esta estafa es llamada “Trabajo por comisión fraudulenta”, las autoridades poco pueden hacer ya que son empresas fantasmas / Foto: Captura de pantalla

Actualmente aún con todo lo del internet, uno podría pensar que ya no pasa; pero desafortunadamente esas empresas continúan enganchando al mismo sector de la población; jóvenes que están con la intención de salir adelante y que por el afán de buscar un trabajo rápido se meten en ese tipo de estadías; las autoridades poco pueden hacer ya que son empresas fantasmas que no tienen un dueño ni un registro por lo cual, únicamente exhortan a la gente a verificar todo antes de entrar a trabajar a una empresa que se vea poco profesional.