Rutilio Escandón entrega obras en Ixhuatán

Al inaugurar la rehabilitación del Parque Central y la construcción de la Terminal de Corto Recorrido, en el municipio de Ixhuatán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que, gracias al buen ejercicio de los recursos públicos, se ha logrado materializar obras integrales, modernas y funcionales que brindan justicia social y contribuyen al mejoramiento de la imagen urbana, la seguridad y al fortalecimiento del bienestar y la convivencia fraternal de las y los habitantes de esta localidad.

Luego de recorrer las áreas del parque recreativo y las instalaciones de la terminal de transporte público, el mandatario resaltó que, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas se cuenta con un gobierno democrático que trabaja para todas y todos, y que recorre a ras de tierra las comunidades para atender las necesidades prioritarias, muestra de ello son estas obras que responden a una demanda añeja y en las que se generó empleo local, lo que permite abonar al crecimiento del índice de desarrollo humano y al fortalecimiento de la economía del pueblo.





También puedes leer: Inaugura Escandón primera cafetería marca Chiapas en aeropuerto





“Chiapas cuenta con finanzas sanas y no se ha endeudado ni por un centavo, porque trabajamos de forma responsable, con lealtad y rompiendo el círculo de la corrupción. Pese a que se están saldando deudas de gobiernos anteriores, no hay ni un municipio que no esté atendido, a todos los visitamos y les estamos construyendo. Tenemos claro que el presupuesto es del pueblo y nuestra obligación es administrarlo bien para que la población viva mejor”, enfatizó al refrendar su compromiso de que en Ixhuatán se construya un mercado público y una unidad deportiva, además de rehabilitar las instalaciones del Cobach y puentes vehiculares.





El mandatario llamó a los chiapanecos a vivir en paz y sin confrontación, a fin de no frenar el desarrollo y progreso de la entidad / Foto: Gobierno de Chiapas





En ese marco, Escandón Cadenas destacó que, derivado de la suma de esfuerzos, se han obtenido importantes resultados en materia de seguridad, por lo que hizo un llamado a la población a vivir en paz, evitando los conflictos y haciendo a un lado las confrontaciones, porque eso, dijo, solo atrasa el desarrollo y el progreso. “Lo que deseamos es aprovechar los recursos económicos para el bienestar de todos los pueblos, y eso solo lo podemos lograr si no permitimos que nada ni nadie nos divida, al contrario, caminemos juntos en la búsqueda del bien común de la gente”.

El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, subrayó que, bajo la administración de Escandón Cadenas, se está trabajando de manera diferente para tener nuevas realidades, lo que se traduce en beneficios con obras públicas para todo el estado. Resaltó que hoy el recurso público rinde y se aprovecha en el pueblo, es por ello que se gestionan más obras para la región norte de Chiapas, por lo que pidió a las y los habitantes cuidar de sus nuevas instalaciones.

Mientras tanto, Nelson Mendoza Neri, beneficiario de la obra, expresó que Ixhuatán está de fiesta, porque, luego de que por años se contó con espacios deteriorados, ahora estas obras embellecen al municipio y se hace realidad un sueño añejo. “Esta magna obra generó sustento para muchas familias durante el tiempo de su reconstrucción, en el que se cuidaron los trabajos y estuvimos muy pendientes para que quedara un espacio digno para la recreación y el deporte”.

El presidente municipal de Ixhuatán, Horacio Domínguez Castellanos, relató que, durante las adversidades que este poblado ha sufrido, el Gobierno Estatal ha respondido de manera pronta y humanitaria, con lo que demuestra estar del lado del pueblo y de sus necesidades, por ello, reconoció al gobernador y su equipo de trabajo y agradeció el apoyo brindado durante los tres años de gobierno, en los que dijo, han comprobado que hoy se trabaja de manera honesta y transparente.