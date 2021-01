Se registran 41 incendios en lotes baldíos por material pirotécnico

En un lapso de 24 horas se reportaron 41 incendios en predios baldíos de Tuxtla Gutiérrez, a causa del uso irracional de material pirotécnico, informó Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez 9.

Los reportes de los 41 incendios se dieron a través del 911 y del Centro de Atención de Vigilancia Permanente (CAVIP), de las 7:00 am del 31 de diciembre de 2020 a las 7:00 am del 1 de enero del 2021, de los cuales no se pudieron atender 15, debido a que las unidades de emergencia no se dieron abasto, “no habían terminado de atender un incendio cuando ya se estaba iniciando otro”, señaló Protección Civil Municipal.





Los servicios cubiertos fueron atendidos por Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal y bomberos. Los 15 siniestros no atendidos se sofocaron solos, sin pérdidas materiales ni lesionados al ocurrir en predios baldíos.

A pesar del decomiso de material pirotécnico de procedencia ilícita a través de operativos disuasivos, con la participación de los tres órdenes de gobierno, la cantidad de pólvora utilizada este fin de año superó la capacidad de atención de los cuerpos de emergencia, siendo la principal causa las detonaciones de este material alrededor de la media noche del 31 de diciembre, provocando incendios en terrenos baldíos con material vegetal seco.

Por ello, el Sistema Municipal de PC Tuxtla Gutiérrez hizo un llamado a la población para no utilizar productos pirotécnicos, ya que la integridad física de las personas se puede ver afectada, además de tener consecuencias graves en el entorno y el medio ambiente.





Finalmente, recomendó que en caso de registrarse un incendio cerca de alguna casa-habitación debe cerrarse puertas, ventanas y la llave del cilindro de gas. En caso necesario deben evacuar la vivienda para salvaguardar a las personas.





Personal de @TuxtlaPCivil continúan realizando remoción de material flamable y residuos vegetales en el predio Loma Larga con el objetivo de reducir riesgos de #incendios.#NoALaQuema pic.twitter.com/qjilkbaaES — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) January 2, 2021