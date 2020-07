Se reúne madre de Dylan Esaú con altos mandos en el palacio de gobierno

Juanita Pérez Pérez, madre de Dylan Esaú, afirmó, tras sostener una reunión en palacio de gobierno con autoridades locales, que sólo se le dieron a conocer los avances de la investigación por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado y asesores del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Reitero que confía en que las autoridades den pronto con el paradero de Dylan Esaú "vi los avances de la investigación, no estuvieron presentes el fiscal ni el gobernador, pero me atendieron su personal quienes dieron los pormenores de la investigación", afirmó luego de la reunión sostenida en palacio de gobierno la mañana de este viernes.

























Por su parte Sergio Gómez asesor jurídico independiente que ayuda a Juanita Pérez Pérez, reitero que los avances son significativos y hay una probable ubicación de Ofelia "N", presunta responsable de haber sustraído el niño el pasado 30 de junio en San Cristóbal de Las Casas, por ello demandó a la ciudadanía a denunciar si logran reconocerla, al tiempo de precisar que no puede ahondar en detalles para no entorpecer las investigaciones.

Agregó que Juanita se encuentra en un mejor estado emocional pues observó que hay avances concretos en la investigación para que Dylan regrese sano y salvo.

Juanita Pérez Pérez también precisó que no pierde la fe por encontrar a su hijo y señaló que solamente recibió el apoyo del gobierno federal para localizar a su menor hijo.









Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Al ser cuestionada si había hablado con él presiente Andrés Manuel López Obrador, dijo que aún no lo ha hecho "sólo me recibió personal del gobierno federal en la ciudad de México, quienes me manifestaron el apoyo para encontrar a mi hijo".

Añadió que se trasladó a Chiapas para reunirse con las autoridades estatales, quienes le dieron a conocer los avances y el proceso de investigación para dar con el paradero de su hijo Dylan Esaú.









Dijo tener fe en que pronto se va a dar con el paradero de su menor hijo, pues ya han pasado más de 24 días desde se dio la desaparición del menor en el mercado Merposur en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Sin dar más pormenores sobre el avance de la investigación a la prensa, Juanita Pérez pidió “seguir difundiendo la foto de esta mujer, igual y me sigan ayudando en la búsqueda de mi niño, que sigamos adelante justamente con todos y agradecerles a todos los medios a todas las personas que me han apoyado y que han puesto un granito de arena para poder hacer esta búsqueda”.