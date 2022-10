"Shocker" pondrá demanda por sus fotos desnudo en la cárcel de Tuxtla [Video]

Hace algunos días el luchador Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como “Shocker” se vió envuelto en un escándalo luego de ser detenido por alterar el orden público en Tuxtla Gutiérrez ya que se presume se encontraba en estado de ebriedad.

Tras los hechos a través de su cuenta oficial de YouTube habló acerca del tema ya que al parecer hubo confusiones acerca de que dentro de la celda se había quitado la ropa y se quería suicidar.

Te puede interesar: Detienen en Tuxtla Gutiérrez a "Shocker", luchador profesional

“Mi intención no era suicidarme, que les quede muy claro, y menos con mi ropa interior, por favor, nunca he visto que se cuelgue uno con sus calzones”, mencionó.

También aclaro que se desvistió fue porque dentro de la celda le habían rociado gas, por lo que se tuvo que quedar desnudo, además denuncia el hecho que le tomaron fotografías, pues es algo “muy penado por la ley”. “No fue muy agradable estar ahí, no es un bonito lugar y menos que te tomen fotos, está muy penado por la ley, señores. Ya lo saben, no sé quién fue, ni por qué lo hizo, ni sus intenciones”, abundó.





Liberan a "Shocker" tras pagar multa, presuntamente intentó quitarse la vida / Foto: Cortesía





Por otra parte, el abogado del '1000 por ciento guapo", Alan Macdonel, señaló que planean demandar a quienes lo fotografiaron desnudo y divulgaron las imágenes por internet y recalcó que el profesional de la AAA Worldwide no causó ningún delito.

Asimismo dió a conocer el luchador que no está enfermo, que tiene muchas lesiones pero eso se debe a la actividad que ha llevado dentro de los cuadriláteros.

Finalizó agradeciendo las muestras de solidaridad que tuvieron con el y lamentó las imágenes que se difundieron de el desnudo.