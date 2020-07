Sin frenarse la migración de Chiapas a los Estados Unidos: Cielo Gómez

La complejidad económica y las condiciones de seguridad no han detenido la migración local, nacional e internacional, las acciones del gobierno de Estados Unidos en contra de migrantes no ha cancelado el propósito de muchos de buscar el “sueño americano”, afirma Cielo Magdalena Gómez López, indígena de Tenejapa Chiapas, radicada en Tampa Florida.

Dijo que migró a los Estados Unidos en el 2005 a donde llegó a un mundo totalmente diferente al que le habían comentado, su primera misión fue aprender muy bien el inglés, pues recientemente había terminado una licenciatura en la Universidad Autónoma de Chiapas, lo que le facilitó el aprendizaje de la lengua extranjera.





Local Pandemia cambio la vida de los migrantes: Cielo Magdalena





Conforme pasaron los días constató la realidad de los migrantes de México, en particular de Chiapas, a la complejidad que se enfrentaban, principalmente por no hablar inglés, analizó la posibilidad de hacer algo por ellos y creó una fundación que se llama Casa Chiapas en Tampa Florida, para proporcionar asesoría y coadyuvar con traducciones en la defensa de sus hermanos.

Durante una conferencia virtual sobre la migración de Chiapas en los Estados Unidos, Gómez López estudiante de maestría en la Universidad del Sur de Florida, comentó que la gran mayoría de la población que atiende son chiapanecos y chiapanecas.

Por algo es que nuestra organización se llama Casa Chiapas Tampa porque había una necesidad entre la comunidad chiapaneca muy grande con quienes contactados en el 2010 al gobierno de Chiapas para gestionar el que pudiéramos trabajar de manera conjunta para atender las necesidades de los migrantes.

La gran mayoría son hablantes de la lengua indígena tsotsil, provenientes principalmente del municipio de Chamula en la región Altos de Chiapas, grupos más reducidos vienen de otros municipios, como de Tenejapa, Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán y Huixtán, también de la Costa como Acacoyagua y la Sierra como Motozintla, entre otros.

Compartió a la fundación han llegado en busca de asesoría jurídica migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero se han sumado de otras nacionalidades, la gran mayoría no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, un 80 por ciento no terminó la educación primaria, que no tuvieron la oportunidad de un mejor nivel de vida en su lugar de origen.









Son muy pocos los migrantes con preparatoria y muy pocos con universidad, aun cuando los discursos sostienen que la educación es la llave del éxito, los migrantes dan cuenta de lo contrario y está documentado, en cambio sueñan con que sus hijos estudien y esa es una de las grandes razones de la migración.

Desde Casa Chiapas Tampa que cumple 10 años a los migrantes se les enseña inglés, computación, matemáticas y terminar la preparatoria abierta, la lengua extranjera o el inglés es una de las herramientas fundamentales, por ello nos enfocamos a la enseñanza.

Vivir en un país diferente es muy complejo, muchos migrantes apenas hablan su lengua materna, lo que nos obligó a preparar intérpretes para la traducción de lenguas maternas y español a inglés, la comunidad mexicana migrante es de las más pobres en los Estados Unidos, son las que más horas tienen que trabajar, por desconocimiento de sus derechos son explotados y no se atreven a denunciar, que a pesar de la pandemia del Covid-19 siguen enviando remesas a sus familiares, expuso.

Los migrantes en Estados Unidos necesitan del apoyo del gobierno de México, casa Chiapas Tampa no recibe recursos del gobierno del estado,no dejamos de ser mexicanos, no hemos perdido relación con nuestros lugares de origen, tampoco hemos dejado de enviar recursos para la economía mexicana y es justo que se nos devuelva un dólar por cada cien que se envían para servicios y el bienestar de la gente que seguirá enviando ingresos, compartió.