Sin respaldo jurídico Concejo Municipal de Pantelhó: abogado

Tuxtla Gutiérrez. Los Concejos Municipales no tienen respaldo jurídico, por lo que, de acceder a las peticiones del grupo armado “El Machete”, del municipio de Pantelhó, sobre tomar protesta a los miembros del concejo, las autoridades cometerían un acto fuera de la ley; aseguró Humberto Cervantes Culebro, asesor jurídico de los familiares de los 21 retenidos de esa localidad.

Cervantes Culebro mencionó que, si bien es cierto que el Presidente Municipal, Raquel Trujillo Morales, fue desaforado por el Congreso del Estado el pasado 9 de noviembre, éste mantiene su cargo; y de ser destituido, no debería entrar un Concejo en su lugar, sino que el cargo debería ocuparlo el síndico o el primer regidor.





Lee también: Amenaza ‘El Machete’ con “acciones más fuertes” ante incumplimiento





Citó como ejemplo los seis concejos municipales que el Tribunal Electoral del Estado (TEECH) “echó abajo”, los cuales corresponden a El Parral, Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa y Emiliano Zapata; por violentar los derechos de los ciudadanos y políticos de dichos municipios de votar y ser votados.

Además, dijo, el desafuero se suscitó para girarle una orden de aprehensión por un delito que aún no ha sido confirmado si lo cometió o no, por lo que el Congreso Local no debió desaforarlo hasta que las investigaciones confirmaran que Trujillo Morales es culpable de lo que se le acusa.

Por otra parte, informó que, al medio día de este martes, se presentó en el municipio un conato de violencia por parte del grupo armado denominado por ellos mismos “autodefensas”, que ha obligado a los habitantes a resguardarse en sus casas por temor a ser agredidos o secuestrados, como ya lo hicieron el pasado 21 de julio con 21 personas.

Respeto a los retenidos, indicó que aún no se tienen noticias de ellos, "no se sabe aún absolutamente nada", no se conoce paradero alguno de vida o muerte de alguno de ellos, más que rumores y noticias sin pruebas concretas; por lo que espera que las autoridades continúen e intensifiquen el trabajo de búsqueda.