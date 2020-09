Smapa no da agua, y sí cobra tarifa completa: comerciantes

Pequeños comerciantes del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez exigieron al ayuntamiento que encabeza Carlos Orsoe Morales Vázquez reconsidere el cobro de las tarifas de agua potable, puesto que apesar de que cerraron sus negocios por la pandemia, la tarifa del servicio no disminuyó ni un peso.





Además coincidieron en denunciar que el servicio de agua tiene 15 días que no es suministrado "ayer nos llegó el agua y por la tarde el recibo, mi negocio estuvo cerrado y la tarifa es la misma que cuando estaba en funcionamiento, es lo que no entendemos puesto que no usamos el agua, es más ni siquiera nos dan todos los días, pero el cobro si viene completo", afirmó el dueño de una cafetería que pidió omitir su nombre.

Dijo que así como él se encuentran varios comerciantes "una señora tiene dos locales que cerraron y durante la pandemia no trabajaron, ahora lo está rentando, pero el recibo de agua les llegó con la misma tarifa que le cobraron los meses anteriores, por eso es que estamos pidiendo a las autoridades que reconsideren está situación", afirmó.





Estamos en proceso de reactivación económica, apenas estamos reiniciando nuestras actividades comerciales





"Estamos en proceso de reactivación económica, apenas estamos reiniciando nuestras actividades comerciales, pero con está situación que nos encontramos definitivamente nos viene a pegar duro en nuestra economía, pagamos rentas de locales estando cerrados y ahora tenemos deudas de un servicio que no ocupamos y que no nos brindan con regularidad", señalan.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Por último dijeron que lo peor es que los recibos vienen con la misma tarifa y con la leyenda de que se pague de inmediato o se procedera al corte del servicio, por ello el llamado a las autoridades municipales para que resuelvan está situación que prevalece en domicilios particulares y pequeños negocios del centro de la ciudad capital.





