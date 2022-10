"Son solo 50 pesos" Para María no hay nada de especial en el nuevo billete

María se encuentra en su tienda junto a su esposo Darío, un cliente llega a comprar y paga con un billete de 100 pesos, el cambio son 50 pesos exactos, de la serie AA0091566 del Banco de México, de fecha 31 de marzo del 2021, presenta la imagen del “ajolotito”, y dicen que se trata de 50 pesos y nada más, no ven más allá de su simple valor.

El billete muestra un anfibio endémico bastante similar a la salamandra, de unos 25 centímetros de largo, de color morado oscuro, delgado, cola larga, la determinación del Banco de México de incorporar esta nueva imagen en el billete es para darle seguridad de las piezas para limitar su falsificación, en el anverso, muestra la fundación de Tenochtitlán, con esta denominación termina el cambio de la nueva familia de billetes que inició en el mes de agosto del 2018.

Las redes sociales dan cuenta que el billete ha cautivado al mundo, al grado de considerarlo el más bonito del mundo, y para María y Darío no es más que un billete y no vale más que lo indicado por el Banco de México, y que vale lo mismo que un billete de la misma denominación de otro color y formato, no le ven ninguna diferencia entre todos los de 50 pesos, es tan normal utilizarlo en la compra de mercancía como en darlo de cambio.





El nuevo billete de 50 llega a vender por un valor aún más alto a través de páginas de internet y redes sociales / Foto: Cuartoscuro





Tienen una tienda en el sur oriente de Tuxtla Gutiérrez, dicen que por sus manos han pasado muchos de esta serie y color, pero no le han dado más importancia que su valor, tan solo 50 pesos, y nada más, mientras que las redes sociales muestran que en algunas partes del país como en el estado de Hidalgo donde una persona ofreció su billete de 50 pesos con el ajolotito por 3 millones de pesos, mientras que el matrimonio insiste que no ve más que lo que es.

Busca otros en su cartera, en su monedero, en su cajón, encuentra un par más de igual características, los muestra e insiste son lo mismo, y no cree que sea rea lo que muestras las plataformas online, que evidencian, a lo mejor son los coleccionistas los que lo han hecho caro su valor más allá de la denominación de 50 pesos, a lo mejor se trata de una edición limitada, añade Darío.

Imágenes no, videos no, los billetes te los cambio, valen lo mismo, aunque podría ser realidad, puede que haya quien realmente le otorgue un alto valor cultural más allá de su denominación de 50 pesos y sea eso lo que pueda valer, como los 3 millones de pesos, o 500 mil pesos o más o menos, pero acá compramos y vendemos y es lo mismo. Al igual que el matrimonio en otros negocios ni le dan importancia, lo mismo que algunas familias.