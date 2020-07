Suman 4 mil 674 casos de Covid 19 en Chiapas

La vigilancia epidemiológica del coronavirus ha alcanzado un registro acumulado desde el 25 de febrero a la fecha de 4 mil 674 casos positivos con los 43 reportados este lunes de Covid 19, de ellos 27 son masculinos y 16 femeninos, informó la directora de Salud Pública de la secretaría de Salud (SS), Leticia Jarquín Estrada.

De ese universo, 17 corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 10 a Tapachula, 3 a San Cristóbal de Las Casas, 2 a Comitán de Domínguez, 2 a Las Margaritas, 2 a Ocozocoautla y con un caso Chiapa de Corzo, Mapastepec, Ocosingo, Sitalá, Soyaló, Venustiano Carranza y Villacorzo.

Precisó que 23 nuevos casos no tienen comorbilidades, 5 presentan obesidad, 4 diabetes e hipertensión, 3 diabetes, 2 hipertensión, 2 tabaquismo, 1 asma, 1 hipertensión e inmunosupresión, 1 hipertensión y obesidad, 1 hipertensión, obesidad y enfermedad cardiovascular.

















Mientras tanto, las defunciones suman 363 con las registradas en las últimas horas en Tuxtla Gutiérrez 2, en San Cristóbal de Las Casas1, Tapachula 1 e Ixtacomitán 1, mientras que la totalidad de pacientes recuperados de la enfermedad son 3 mil 227, 182 pacientes fueron dados de alta en las últimas horas.

Mientras que 227 pacientes se atienden de manera ambulatoria, 292 se reportan hospitalizados estables, 405 hospitalizados se encuentran graves y 160 graves e intubados, donde se centra la mayor atención en las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid 19.













Foto: Captura de pantalla













Si no tenemos que salir de casa no lo hagamos, el 98.1 por ciento de los casos es contagio entre chiapanecos, el tratamiento médico puede ser excelente, pero la evolución será de acuerdo con el sistema inmunológico del paciente, si no responde el organismo puede ser fatal, incluso ocasionar la muerte.

El 1.5 por ciento de los casos son contagios fuera de la entidad y el 0.4 por ciento se trata de casos importados, el llamado sigue siendo la prevención, lamentablemente las comorbilidades que están causando fuerte impacto entre la población son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el asma, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.









Foto: Captura de pantalla









Mientras tanto, expuso que las tres sintomatologías son la fiebre, la tos y el dolor de garganta, aunque se agregan el dolor muscular, el dolor articular, el malestar general, dolor de garganta, escalofríos, dificultad para respirar, dolor de tórax, diarrea, escurrimiento nasal, ausencia del olfato y del gusto, y para ello la recomendación es no automedicarse y aducir de inmediato al médico.