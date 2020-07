Tardío barrido casa por casa

Ciudadanos consideran que el barrido casa por casa para detectar personas con síntomas o positivos a Covid-19 es tardío y consideran la deberían haber hecho en mayo, cuando aducen se dispararon los contagios que tiene hasta el momento cuatro mil 358 positivos en Chiapas.

En mayo fue cuando las autoridades de Salud daban a conocer cientos de contagios y muchos decesos por la contingencia sanitaria del Covid-19 que inició en Chiapas el 1 de marzo.









"Esta medida se debió hace dos meses atrás para no haber caído en semáforos naranja, mientras no se salía del rojo. Cuando cambió el semáforo a naranja dos días mucha gente salió a la calle, por ello hay y habrá más infectados", indicó Wilber Bravo, vecino del fraccionamiento Las Vegas", y explicó, que hay gente que no abre sus puertas ya que teme contagiarse.









"Muchos no quieren abrir porque no creen en la enfermedad, yo les pediría que abran sus puertas y den la información que piden las autoridades de Salud para que haya certeza de los casos y muertos por esta enfermedad. Muchas personas no están en las estadísticas que da a conocer la Secretaría de Salud", abundó.

En este mismo sentido, Mónica González, habitante de la misma colonia también consideró que este barrido casa por casa se debió haber hecho en mayo, porque ahora ya hay muchas personas contagiadas. Explicó, que muchos están enfermos en casa porque temen ir a los hospitales de atención respiratoria por todas las muertes que se sabe ocurren ahí a diario.





"Creo que a estas alturas las autoridades deberían aplicar medidas más estrictas para evitar que las personas salgan de sus casas, de lo contrario, seguirán los contagios y seguiremos en semáforo rojo", indicó.

Trascendió que las autoridades de Salud entregarán kits de tratamiento gratuito a los sospechosos en base al cuestionario y que la actividad está planeada para realizarse durante dos semanas.













