¿Tienes poco dinero y no sabes que hacer en San Valentin? Aquí te decimos

Se acerca el día del amor y la amistad, mejor conocido como "San Valentin" y quizá por la pandemia has tenido gastos que no tenias contemplados y es que la crisis económica ha golpeado al país fuertemente, pero tranquilo aquí te daremos la solución para que no te quedes sin festejar el día.

Por supuesto que todos queremos una cita romántica, mínimo una noche de pizzas y cervezas en alguno de los bares, pero no compremos cosas caras, ni vayamos a lugares caros, hoy en día hay muchas alternativas para pasarla bien con tu pareja o amigos, si tu presupuesto no es mucho, con tan solo 200 pesos podría ser suficiente.

Échate un clavado en tu refrigerador, ahí podrías tener cosas para hacer alguna botana y disfrutar de ello con aplicaciones de streaming que hoy en día te ofrecen diversas películas, series, etc





Si eres de los que no les gusta estar encerrado, puedes realizar un picnic e incluso visitar el Mirador del Cañón del Sumidero en donde puedes llevar algo para comer y disfrutar de esa hermosa vista.

Hay muchos más lugares a los que puedes ir sin tanto dinero y pasarla bien, en la capital chiapaneca existen diversos lugares bonitos para disfrutar en pareja, puedes armar un "date" yendo al zoológico o al parque de convivencias infantil en donde podrás disfrutar de paseos en lanchitas acuáticas o triciclos, entre otras cosas divertidas, así que no te cierres.

Un chapuzón nunca será una mala idea para disfrutar con tus amigos o tu pareja/ Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

También puedes ir a pasear por la ciudad en bicicleta, si nunca has ido, es momento que se pongan en actividad física, en Tuxtla puedes ir al parque Caña Hueca o Joyo Mayu en donde puedes ponerte activo realizando diversos ejercicios y que mejor que en compañía de tu pareja.

Cabe recalcar que el amor puede celebrarse todos los días y que no hay una fecha en especial para demostrarle a tu pareja cuanto la quieres, pero claro si no te quieres quedar atrás y que no pase desapercibido el día, no olvides tomar en cuenta algunas recomendaciones que ya te dimos.