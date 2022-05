Tierra colorada, la comunidad indígena vulnerable que habita el Cañón del Sumidero

Tierra Colorada es una comunidad indígena muy pobre de Tuxtla Gutiérrez, asentada en una de las zonas de gran riqueza natural, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, es una comunidad católica y su santo patrono es la Virgen Maria de Guadalupe, no es una invasión, se creó antes del decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP), sus habitantes claman ahora al Estado Mexicano atención justa.

Los habitantes de está comunidad eran trabajadores de los dueños de esas tierras quienes les vendieron una parte de la superficie cuando se enteraron de que el gobierno federal lo expropiaría para crear el Parque Nacional Cañón del Sumidero, que finalmente se publicó el 8 de diciembre de 1980, en una superficie de 21 mil 789 hectáreas, así lo documenta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Está asentada en un polígono del Parque Nacional Cañón del Sumidero / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Ahora sus habitantes no tiene mucho futuro a pesar de estar ubicados en una zona rica en biodiversidad, no tienen camino formal, es una vereda que inicia entre los miradores uno y dos del ANP hacia la izquierda, por el camino se encuentra una diversidad de reptiles, pero la colonia es pobre, casas a base de madera, cartón, tiene una escuela pública pero no pueden producir.

El majestuoso balcón natural es una belleza extraordinaria pero para el visitante para la comunidad indígena, no tienen futuro, las casas de madera, los techos de lámina, los pisos de tierra, saltan a la vista por todas partes, la pobreza en medio de la riqueza, electricidad, sin agua potable a pesar de la disponibilidad del recurso natural.

No es invasión, se instaló antes de la creación de la ANP / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Son aproximadamente ocho kilómetros de camino, los habitantes solo ven como en los miradores turísticos se alborotan los visitantes para observar desde la parte más alta hacia las aguas del río Grijalva, son dos horas a pie caminando de la entrada principal de la caseta de cobro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hacia la población.

Tienen sus orígenes en el municipio de Tenejapa, las tierras las compraron, fue venta y compra, firmaron la entrega, solo que al anterior dueño ya se las habían expropiado, fueron estafados, recuerdan que firmaron en hojas de libreta, ahora están en una situación difícil, pertenecen a Tuxtla Gutiérrez, es una de las 22 capillas de la parroquia del Divino Niño Jesús de la colonia Las Granjas.

Estado Mexicano esté en disposición de comprar las tierras, su permanencia en el sitio las familias no tienen futuro / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tienen derechos adquiridos porque se asentaron antes de la creación del Parque Nacional Cañón del Sumidero, la única forma de salir adelante es mediante una reubicación con todos los derechos, sería a un sitio que la comunidad determine y el Estado Mexicano esté en disposición de comprar las tierras, su permanencia en el sitio las familias no tienen futuro.

El Cañón del Sumidero tuvo como origen un largo proceso de fallas geológicas, tiene un alto valor ecológico en cinco municipios del estado de Chiapas, a pocos kilómetros de su capital, Tuxtla Gutiérrez es en un imponente acantilado que se eleva sobre el cauce del río Grijalva, sus muros alcanzan los más de 1000 metros de altura y se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de Chiapas.

Sus muros alcanzan los más de 1000 metros de altura y se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Existen especies de fauna exclusivas como la salamandra Lengua Hongueada, la cuija Mexicana, el chupaflor Canelo, el sapo Jaspeado, la mojarra de Chiapa de Corzo y el encino Enano, el parque es frecuentado por miles de visitantes que gustan de practicar la bicicleta de montaña, el nado, el kayak y el rapel, ahí se encuentra la presa hidroeléctrica de Chicoasén con un embalse de 32 kilómetros de largo que abarca la totalidad del cañón desde el embarcadero de Chiapa de Corzo.