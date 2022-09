Trabajadores jubilados y activos se manifiestan en el Hospital del ISSTECH

Jubilados del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), así como trabajadores activos padecen denuncian al ISSTECH de padecer graves deficientes en sus servicios médicos, " La institución no ha remediado la incapacidad", acusó el representante de la Asociación del Movimiento Transformador, Amín Espinosa Ruiz.

Tras acuerdo de asamblea masiva, este martes se manifestaron en las instalaciones del Hospital del ISSTECH en la segunda sur entre 13 y 14 poniente de Tuxtla Gutiérrez, debido a los "oídos sordos" de las autoridades del instituto, "elevamos nuestra enérgica protesta ante el gobierno del estado para que seamos atendidos, ya que desafortunadamente hemos venido padeciendo las deficiencias de servicios médicos, en consulta externa y servicios de internamiento en el Hospital Vida Mejor".

Los jubilados que pertenecen a la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciaron que los servicios médicos día con día se han ido deteriorando, mientras que muchos no han podido cobrar desde hace nueve meses no obstante que a nivel nacional ya se han dado aumentos debido a que no se han elaborado los tabuladores del 2021, expuso.









"Hemos padecido muchas deficiencias en este sentido y como movimiento manifestamos que los jubilados afectados son 10 mil, de ellos unos 200 en la manifestación, los problemas, se generan por la inadecuada administración de los servicios, mientras no se aplican en Chiapas los aumentos del 2021, ya vamos en el 2022 y los rezagos afectan a la economía de las familias de los maestros jubilados".





Denuncian malos servicios médicos por parte del ISSTECH a trabajadores jubilados y activos, así lo expone Amín Espinosa Ruiz





Acusó que el ISSTECH presenta problemas administrativos desde hace muchos años, son de toda la vida, conforme transcurren los tiempos, las administraciones, van empeorando y no se explica las causas, sin embargo, el daño está en el pago, en las deficiencias de los servicios médicos, que incluso se han suspendido los envíos de pacientes a la Ciudad de México, no obstante el reclamo de calidad en la atención que padecen trabajadores, derechohabientes, jubilados, pensionados y trabajadores activos.