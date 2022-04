Tras pandemia los trabajadores de la salud están cansados: Secretaria de SNTSSA

La secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA), María de Jesús Espinosa de los Santos, cuenta que a más de dos años de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) desde finales de febrero del 2020, la experiencia de las y los trabajadores de todas las especialidades es de un gran desgaste, de un gran cansancio, desanimados, porque para que las enfermeras llevaran a cabo la atención de la población también significó abandonar a la familia, invertir recursos en la compra de insumos, parte de sus gastos se invirtió en equipos de protección.

“Hasta el día de hoy las enfermeras, el área médica, enfermera, paramédica, siguen comprando los cubrebocas, porque si bien la institución (Secretaría de salud) ha surtido cubrebocas pero no los que protegen al personal, entonces hoy en día la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, falta sensibilidad por parte de la autoridad, falta de insumos, medicamentos, equipos de curación, aún está la deuda para la población como para el personal para dar una atención de calidad”, comentó la enfermera.

Si no se puede negar el descontento del personal, 26 mil trabajadores y trabajadoras de la salud en todo el estado, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su momento que iba a haber apoyo para el personal de salud, sin embargo, no fue así, nada más fue la autoridad local que seleccionó a qué profesionista se los iba a dar, muy pocos y de manera discrecional, no sabemos cuando fue el beneficio económico, añadió Espinosa de los Santos.

Tras dos años de pandemia, el personal de saluda ha vivido tiempos de desgaste, cansancio y desánimo, además de lidiar con la falta de insumos médicos / Foto: Rafael Pascacio Gamboa

Otra realidad es que hoy lejos de que los trabajadores tuvieran un acto de motivación, especialmente para personal de contrato, hay despidos y represión, eso es lo que se vive hoy, un desencanto total y como organización sindical es lo que nos hace tener más trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores para buscar que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Los trabajadores han asumido una gran responsabilidad en la atención a la pandemia, hubo quienes han comprado sonda, medicamentos y buscar la forma de cómo solventar el problema que se les presentaba de acuerdo con la situación de los pacientes, en el caso de las áreas con pacientes intubados usaron pañales desechables, según su experiencia, para sacar adelante a los enfermos, destacó Espinosa de los Santos.

Mencionó que las y los trabajadores nunca dejaron de atender los otros padecimientos, pero sigue la persistencia de la falta de insumos, hay inconformidad, no es posible seguir con actos de simulación, hay medicamentos que no corresponde a las necesidades de la unidad médica y seguramente van a caducar, se recibieron pacientes con Covid 19 y de ahí se remitieron a las clínicas especializadas.

"No va a ser la ultima pandemia y epidemia, mi reconocimiento al personal de salud, nosotros en ningún momento hemos dejado solos a las y los trabajadores, vamos a estar pendiente de que no se trastoquen los derechos de los trabajadores de la salud, hay un gran compromiso de seguir trabajando con las grandes carencias", apuntó.