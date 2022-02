Universidades Benito Juárez y telebachilleres deben tener certeza jurídica

La diputada federal de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales, solicitó a la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, garantizar la regularización y el sustento financiero del Telebachillerato Comunitario, resolver el rezago de los títulos universitarios y la certeza jurídica de las Universidades Benito Juárez en la entidad.

Solicitó la legisladora una mesa para la atención de las Universidades Benito Juárez, para que nos explique cuál es el funcionamiento, la infraestructura con la que se cuenta, el perfil de ingreso y de egreso que tienen los estudiantes porque en un análisis efectuado en el estado hay muchas que no tienen ni siquiera la pertinencia de las carreras que están cursando los alumnos.

Ejemplo de ello las carreras de enfermería y medicina, se entiende que son carreras a priori, es decir Chiapas necesita cada vez más de estas dos especialidades pero las Universidades Benito Juárez no tienen la infraestructura necesaria para responder a las necesidades de un proceso formativo de calidad, destacó Espinosa Morales.





Lee también: Alumnos de la Normal Manuel Larráinzar solicitan mejoramiento de sus instalaciones





Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se ubican en Bellavista, Chenalhó, Chilón, Escuintla, Nuevo Momón municipio de Las Margaritas, La Esperanza municipio de Las Margaritas, Ocosingo, Ocotepec, Ostuacán, Palenque, Pantepec, Ejido Sucumplá municipio de Salto de Agua, Teopisca y Venustiano Carranza.

Necesitamos, dijo, una educación inclusiva, revisar los Telebachilleratos Comunitarios donde en Chiapas existe una injusticia laboral, no se tiene los canales suficientes y necesarios desde la Secretaría de Educación en el estado para solventar esta necesidad, y se requiere un diagnóstico, detectar y atender sus necesidades.





Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) / Foto: Isaía López | El heraldo de Chiapas





En Chiapas suman 125 planteles en 69 municipios con una población escolar de 10 mil 369 en Telebachillerato Comunitario, sin embargo, carecen de sustento legal, no están regularizadas las plazas, el financiamiento para su adecuado funcionamiento, ni toda la infraestructura necesaria para cumplir con los planes y programas de estudio.

Por otra parte, reiteró, en Chiapas tenemos un rezago impresionante en los títulos profesionales debido a que desde el 2019 no se entrega, se realiza la gestión en la Secretaría de Educación en la entidad pero no hay una respuesta, existen médicos y enfermeras que no pueden conseguir trabajo porque no tienen ni los títulos, ni las cédulas profesionales.