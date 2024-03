“No lo reto, pero que demuestre lo que plantea”, AMLO manda mensaje a WSJ

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a The New York Times, The Wall Street Journal y ProPublica por sus reportajes donde señalan presuntos vínculos del crimen organizado con su círculo cercano y que la estrategia de seguridad de su gobierno no ha funcionado.

“Ahora el (The) Wall Street Journal, pura calumnia, se resiste cuando se tiene autoridad moral, si fuese cierto lo del Wall Street Journal y aprovecho para no retarlo, tampoco desafiarlos, pero para que demuestren que es cierto lo que plantea, porque es una vil mentira”.

En febrero pasado The Wall Street Journal publicó un reportaje titulado “México: la política de ‘abrazos, no balazos’ propaga tristeza, asesinato y extorsión”, donde señala que la estrategia de seguridad no ha dado resultado. Sociedad AMLO relajó combate al crimen y creció influencia de cárteles: WSJ

Además, The New York Times y ProPublica publicaron reportajes en los que, según testimonios de agentes de la DEA, el gobierno de Estados Unidos investigó a personas cercanas a López Obrador que habrían recibido dinero de líderes de cárteles de la droga.