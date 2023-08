Anuncia Cardenal Felipe Arizmendi desde el EDOMEX su estado de salud como grave

San Cristóbal de las Casas.- El Cardenal Felipe Arizmendi, quien fue previamente obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y actualmente ostenta el título de Cardenal en el Estado de México, está enfrentando una situación crítica de salud en su lugar de origen. En un comunicado enviado por video, ha compartido su delicada condición y ha solicitado el apoyo en oraciones por parte de los fieles de su Diócesis natal, así como de otras Diócesis en todo el país.

Arizmendi Esquivel, designado Cardenal el año anterior por el Papa Francisco, se halla actualmente en estado delicado y su voz es apenas perceptible en el mencionado video. Ha exhortado a los creyentes a mantener un constante flujo de plegarias para su pronta recuperación y su capacidad de cumplir con los deberes sacerdotales que aún le esperan.

Anuncia Cardenal Felipe Arizmendi desde el Estado de México su estado de salud como grave 📲 https://t.co/zkD1A9zcQ0 pic.twitter.com/dKd28sHpAB — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 14, 2023





En palabras del Cardenal: "Extiendo un afectuoso saludo a todos aquellos que participan y que ofrecen sus oraciones por mi salud. Aprecio profundamente sus plegarias y su cariño. Aunque continúo comprometido con mi labor, mi recuperación vocal aún no es completa y he perdido gran parte de mi fuerza. Les ruego que sigan manteniéndome en sus oraciones, y pueden contar con las mías igualmente. Por otro lado, me veo en la necesidad de posponer la celebración de mis 61 años de servicio sacerdotal. Agradezco a todos por su comprensión."

Finalmente, expresó su gratitud hacia obispos, sacerdotes, laicos, religiosas, catequistas y los feligreses por su solidaridad en esta difícil etapa. Arizmendi anhela recuperarse prontamente para continuar con su labor pastoral, a pesar de sentirse debilitado y falto de fuerzas en este momento. Asegura que con el respaldo de las oraciones, encontrará fortaleza para restablecerse, y concluyó expresando su agradecimiento y enviando saludos desde el lugar donde está siendo atendido por profesionales médicos.

