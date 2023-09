Ebrard pide al TEPJF ordenar a Morena admitir su impugnación contra proceso interno

Marcelo Ebrard presentó el pasado domingo un juicio para la protección de derechos político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ésta ordene a la Comisión de Honor y Justicia de Morena admitir su impugnación en contra del proceso interno que definió a Claudia Sheinbaum como Coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación.

El ex canciller acusó que han transcurrido 10 días y el órgano de justicia de Morena no ha respondido sobre la procedencia o no de la demanda en la que solicitó la nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena.

Ebrard argumentó que Morena viola sus derechos político-electorales al no responder en los tiempos señalados por la misma Sala Superior, que en una resolución previa del 2001 (SUP-JDC-162/2010), le ordena a Morena responder en el plazo de 5 dias máximo sobre la admisión de las quejas presentadas por militantes.

En el recurso que Ebrard presentó ante la Comisión de Justicia el 10 de septiembre expone que la Comisión de Encuestas de Morena favoreció a Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso, la intervención de la Secretaría de Bienestar y de Funcionarios Públicos, el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de Sheinbaum y la existencia de una cadena de custodia comprometida.

Un día después de haber presentado su impugnación, Ebrard anunció que esperaría la resolución de la Comisión de Honor de Morena para valorar su permanencia en el partido y que si las inconsistencias en el proceso no se resolvían "ya no tendría interés de estar en Morena".