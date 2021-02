Feministas exigen revocación de precandidatura de Salgado Macedonio

La Colectiva Feminista Nacional denunció a través de un comunicado el encubrimiento por parte de Morena y del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia el senador con licencia Felix Salgado Macedonio, quien por ahora es el único precandidato a gobernador en el estado de Guerrero por dicho partido pese a que es acusado por violación.

Respaldándose con la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, la cual tiene la finalidad de asegurar que ningún aspirante a una postulación o cargo de elección popular, se encuentre sancionado por delitos de violencia, sexuales o por ser un deudor alimentario, la colectiva exigió la “revocación inmediata de la precandidatura al gobierno de Guerrero” de Salgado Macedonio.

Además, también le pidió a la autoridad competente que impida que el senador retome su curul como legislador.

“De igual forma exigimos se haga efectivo el impedimento a registro para ocupar un cargo de elección popular a ciudadanos de cualquier partido político en toda la República Mexicana que cuenten con un antecedente de violencia planteado en el 3 de 3 de contra la Violencia”, señaló la Colectiva Feminista Nacional.

▶️Feministas protestan en sede de Morena contra Félix Salgado

En diciembre del año pasado, mes en el que se habría llevado la encuesta para elegir al candidato, a través de redes sociales y medios de comunicación se filtraron el expediente que contenía una carpeta de investigación por el delito de violación en contra del senador, situación que vulneró la identidad y seguridad de la víctima.

Posteriormente, se dio a conocer que existía una segunda denuncia por violación acusando a Félix Salgado en el año de 1998.

🚨 #AlMomento | Afuera de Palacio Nacional, mujeres se manifiestan por la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de #Guerrero: https://t.co/9R2nCwkTXE#Fotos: Laura Lovera pic.twitter.com/Sl8YAxzkk1 — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 15, 2021

No importando las carpetas de investigación, Morena hizo caso omiso de ellas y mantuvo la precandidatura del funcionario.

La Colectiva Feminista Nacional también acusó a López Obrador de respaldar al senador acusado de violación bajo el argumento de que “son situaciones partidistas y producto de la temporada”.

Por ahora, aún se encuentran vigentes la denuncia por violación realizada en el 2016 y ratificada en el 2017, así como una queja de acoso que data del año 2007 ante la CODEHUM. Con respecto a la segunda carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado de Guerrero comunicó el pasado 20 de febrero que dicha carpeta por el delito de violación a una menor de edad sería archivada bajo el argumento de que el delito ya había prescrito, sin negar su comisión.

“La revolución de las mujeres despertó y en todo el mundo han caído cineastas, actores, artistas, pastores, curas; ahora entonces, ¡qué caigan los políticos! Los delitos de violación no prescriben, no se olvidan. No toleraremos ningún encubrimiento patriarcal”, aseguró la Colectiva.