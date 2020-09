Lo que está en juego es el proyecto de la 4T: Mario Delgado

Morena es un movimiento en el que participan millones de mexicanos. Y hay que construir la unidad a partir de un proceso que genere mucha legitimidad a la nueva dirigencia, para que tenga autoridad política y moral. “Y ello se va a lograr a través de un proceso donde participe el pueblo de México”, considera el diputado federal Mario Delgado Carrillo, quien aspira a ser su nuevo presidente nacional.

El todavía legislador federal afirma que para acometer el 2021, Morena está en su mejor momento. Este político y economista, egresado del ITAM, con maestría en la Universidad de Essex, en Inglaterra, se dice listo para garantizar que Morena sea un instrumento de lucha del actual Gobierno de México.

“Sí, para cumplir los objetivos que lo vieron nacer: Erradicar la corrupción, luchar contra la pobreza, terminar con los despilfarros de gobierno, poner siempre por delante a los pobres y vivir una auténtica democracia”.

En su programa de trabajo está el convertir a Morena en el “motor” de la transformación, en un movimiento sólido, consolidado, comenta en entrevista con El Sol de México.

“Mi propuesta más importante es organizar a la gente, formar los Centros de Defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país”. Y agrega: “La fortaleza de Morena no está en su dirigencia, sino en la fuerza organizada”.

El político colimense considera que el instituto político que busca presidir “debe ser el motor de la transformación, un partido que esté al lado del Presidente, lo apoye. Y defienda el proyecto alternativo de nación y lo acompañe en la lucha contra los conservadores”.

Manifiesta que el Presidente de la República gobierna con el plan de Morena.

“Entonces, mi tarea principal es empujar (ese plan). Lo que está en juego es la continuidad del proyecto en 2021”.

—De cara a las elecciones del próximo año, ¿es fundamental contar con la nueva dirigencia?

—¡Claro! Se tienen que resolver muchas candidaturas a partir de la conciliación, de la búsqueda de equilibrios y de la integración de los mejores liderazgos para tener un buen resultado en 2021 y, sobre todo, fortalecer nuestra alianza con la gente.

La fortaleza de Morena no está en su dirigencia, sino en la fuerza organizada

—¿Cuál es su perspectiva?

—La veo muy buena. Morena está en su mejor momento.

—Con la problemática interna, de las 15 gubernaturas en juego, ¿cuántas ganará Morena?

—Si nos organizamos y nos unimos, podemos ganar todas las gubernaturas.

—¿Y lograr mantener la mayoría en San Lázaro?

—Retener la mayoría en la Cámara de Diputados es el objetivo principal.

—¿Cuál es su mayor reto para alcanzar la presidencia de Morena?

—Tener la confianza de la ciudadanía que es la que finalmente va a decidir a través de la encuesta.

—¿Puede lograrla?

—Tenemos mucha confianza. Estamos arriba en las encuestas y ojalá la gente brinde ese apoyo.

“El objetivo principal de Morena es que siga la transformación, mantener el gobierno bajo la austeridad republicana, acabar con los despilfarros y seguir con la inversión en la gente así como proteger los nuevos servicios sociales que ya están establecidos en la Constitución”.

ESPERA ÁRBITRO IMPARCIAL

Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar la convocatoria para renovar la dirigencia nacional de Morena e incluir el principio de equidad de género.

“Ahora quieren echar marcha atrás. Imagínate a estas alturas. Ha costado mucho trabajo esta renovación. El Tribunal revisa la convocatoria del INE y una impugnación de Alfonso Ramírez Cuéllar. Busca que se modifique la convocatoria para que haya un criterio de paridad de género, cosa que vemos bien”, responde Delgado.

La metodología del proceso, comenta, la sacó el INE. “Van a ser encuestas domiciliarias. Se identificará a los militantes y simpatizantes de Morena a los cuales se les aplicará el cuestionario para ver a quién quieren como dirigente”.

—¿Es la petición presidencial?

—Lo sugirió el Presidente hace más de un año con el objetivo de que Morena no se desgastara, que cuidara su imagen, que no hubiera jaloneos al interior y que la gente decidiera, que el pueblo tomara la decisión. Morena no es de ningún grupo, es del pueblo de México. Y en Morena debe decidir la gente.

—¿Usted siempre estuvo de acuerdo con ese método?

—Sí, fui de los pocos que apoyaron esta iniciativa desde hace más de un año.

—¿Qué se puede hacer?

—Esperamos que el Tribunal Electoral actúe con mucha responsabilidad. Él fue el que ordenó la encuesta y que pusiera “piedritas” a la misma, generaría un desgaste y sería un golpe para ellos.

El diputado federal pidió a los dos organismos (TEPJF e INE) que demuestren que en sus actos, actúan con legalidad e imparcialidad.