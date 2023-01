Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de Seguridad Pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional (GN) será el nuevo subsecretario de Seguridad Pública, en sustitución de Ricardo Mejía Berdeja.

“Ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad, vamos por partes, poco a poco, es el General Luis Rodríguez Bucio, está aquí, es el nuevo subsecretario, era comandante de la Guardia Nacional”, expuso el presidente.

Asimismo, el primer mandatario dijo que Rodríguez Bucio hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional.

"Ahora va ser subsecretario, le tenemos toda la confianza y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional va desempeñarse David Córdoba Campos", dijo el mandatario.

Sobre la salida de Ricardo Mejía de la subsecretaría de Seguridad Pública, López Obrador reprochó que se fue sin despedirse de él.

"Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada mas me mandó un papel", externó el presidente.

Asimismo, el mandatario aprovechó para hablar sobre la elección de candidatos para los partidos políticos y el hecho de respetar su decisión.

"Yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo quien eligiera y quien triunfara fuera el candidato y se respetara la decisión", señaló López Obrador.

Finalmente, el presidente subrayó que apoyará a quien triunfe de manera democrática mediante una encuesta.