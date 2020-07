Oposición carece de líderes rumbo a 2021

Tras dos años de su derrota electoral, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática siguen sin tener figuras fuertes que sean la cara de la oposición frente a Morena o el Gobierno federal.

Exgobernadores y analistas hablan de pérdida en las preferencias de Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones de 2021, pero no hay un partido distinto a Morena que capitalice esa inconformidad ciudadana.

En el PAN siguen sin un líder visible que pueda capitalizar la baja de Morena, mientras el PRI sigue con un discreto tanto en los estados como en el Congreso, el PRD tiene una presencia marginal y Movimiento Ciudadano sólo tiene influencia en Jalisco. En tanto, Morena sigue teniendo en Andrés Manuel López Obrador a su líder indiscutible.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del INE, explicó que los partidos no tienen liderazgos fuertes, un gobernador referente o un coordinador parlamentario con visibilidad y contundente.

Ernesto Ruffo Appel, panista notable porque fue el primer gobernador opositor tras 60 años de hegemonía del PRI, coincidió en la falta de liderazgos, con una oposición que no es combativa ni encara a la autoridad. “Han perdido credibilidad frente a la población inconforme y urgida por reinstalar la institucionalidad’’.

Para el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, los partidos tendrán que entender que no se pueden seguir los mismos esquemas “clásicos’’, las estrategias trilladas, tendrán que inventar nuevas formas de participación, de integración y de convocatoria para alentar la participación del electorado.

“Hay ánimo de realizar planteamientos estratégicos en este momento, no se sabe cuál será, hay propuestas, pero nada definido”, dijo el coordinador perredista en el Senado.

AGAZAPADOS Y SIN FIGURA

Ugalde Ramírez, también director de la consultora Integralia, comentó que 2021 es oportunidad para reposicionar a la oposición aprovechando la caída de la popularidad del Presidente, la crisis sanitaria y económica, por lo que debe de crear nueva narrativa.

“Se ven pocos liderazgos en los partidos de oposición, en el caso del PAN no hay una figura, su presidente no se ha convertido en una figura emblemática; tampoco hay un gobernador que haya sido el referente único, hay varios que tienen su propio peso político regional; Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua, pero no hay uno que sobresalga de manera contundente sobre el resto”.

En el Congreso sus coordinadores tampoco tienen esa visibilidad y esa contundencia, falta esa figura en el PAN, añadió.

Para el caso del PRI, su presidente juega un papel discreto y sus gobernadores “agazapados”. Con la crisis sanitaria han alzado la voz la de Sonora, Coahuila y Colima, pero muy tenue. El PRD, es partido marginal y no importa mucho lo que digan sus dirigentes. En Movimiento Ciudadano se ve una figura más emblemática con el gobernador de Jalisco.

A Morena, si le quitan al presidente hay un riesgo. La fortaleza es la fuerza del presidente, le da “gasolina al partido”.

Luis Carlos Ugalde dijo que será después del 2021 cuando se configuran liderazgos nacionales rumbo a la siguiente competencia presidencial. “Siempre el partido en el poder pierde diputados en una elección intermedia después de una crisis, ocurrió en 1997, 2009 y volverá a ocurrir con Morena’’.

Rufo Appel comentó que, dentro de los partidos, aquellos que se dicen oposición “están dirigidos por grupos de interés”. Es el debate por el poder, el control por el poder y la manipulación y no el servicio del interés público.

OTRAS PRIORIDADES

René Juárez, exgobernador de Guerrero y actual coordinador de los diputados priistas, no es momento de hablar del 2021 debido a que la sociedad mexicana está enfrentando un problema más serio: el coronavirus Covid-19.

“Es una ofensa para el pueblo de México estar pensando en alianzas; que si yo he cuidado la elección, que soy el guardián no sé de qué. Dedíquense a ser guardines de la paz, de la armonía y el desarrollo del país. Cada quien tiene su función por eso yo no habló de eso, ahorita estoy haciendo mi esfuerzo por ayudar a que la pandemia mate menos gente”.

“Hoy lo más importante es la gente que se está muriendo, que está enferma. Lo menos que deben hablar los partidos son de votos, ya vendrán los tiempos de hablar de política”, explicó el priista.