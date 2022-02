Recuperan sólo 16% de dinero de fideicomisos

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la cancelación de 109 fideicomisos para regresar 21 mil 352.18 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), un año después sólo ingresaron tres mil 425 millones 197 mil 403 pesos, apenas 16 por ciento de los recursos.

Los más de 21 mil millones de pesos estaban distribuidos en fondos institucionales, mixtos y sectoriales para impulsar la investigación, formación de recursos humanos e innovación tecnológica en áreas como la energía, la equidad de género, la educación, la salud, la reforma energética, la seguridad nacional y la prevención de delitos, entre otros.

➡️ FGR rechaza haber violado derechos de científicos del Conacyt

Sociedad Comunidad del CIDE rechaza compromiso de no represalias por parte del Conacyt

“En cumplimiento al artículo séptimo transitorio del Decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (fecha en la que se concretó la desaparición de los fideicomisos), así como a los acuerdos de la Junta de Gobierno, al cierre del mes de junio del presente año se instruyó a las diferentes fiduciarias entregar a la Tesofe 21 mil 352.18 millones de pesos”, dice el informe financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) correspondiente al 30 de septiembre de 2021 y publicado al concluir diciembre del año pasado.

El documento, en poder de El Sol de México, indica que 64 de 109 fideicomisos no entregaron información al Conacyt para la elaboración de su informe. Y de los 45 que sí entregaron datos, sólo 35 regresaron el dinero a las arcas federales: tres fondos institucionales, 16 fondos mixtos, 15 fondos sectoriales y el Fondo para la Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnología (Fidetec).

Desde 1997, el Gobierno federal impulsó la creación de esos fideicomisos con la idea de desarrollar proyectos científicos con las secretarías de Estado, los gobiernos estatales y áreas sectoriales que requirieran de desarrollo científico e innovación. Sin embargo, bajo la acusación de que existía corrupción y se desviaban los recursos para otros propósitos, el gobierno del presidente López Obrador ordenó reintegrar esos recursos a la hacienda pública.

“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tan nos importan que queremos que no haya corrupción”, dijo el mandatario en octubre de 2020.

Justicia FGR cita a científicos del Conacyt a comparecer

“Queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos; son más de 100, de todo tipo, fuera de control, completamente”, agregó.

Casi un año después, la institución que encabeza María Elena Álvarez-Buylla informó en sus estados financieros que se habían recuperado recursos por dos mil 656 millones de los fondos mixtos, es decir, fideicomisos constituidos entre el Conacyt y los gobiernos estatales, e incluso municipales. En este caso, el Consejo informó que sólo faltaba Hidalgo por concretar el acuerdo para regresar a la Tesorería más de 164 millones de pesos.

Además de los fondos mixtos, también se reintegraron a la Tesofe 487 millones de fideicomisos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 45 millones del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y 41 millones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

Asimismo, 36 millones de los fideicomisos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 37 millones de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Bienestar), 33 millones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 23 millones de la Secretaría de Marina (Semar) y nueve millones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

PAGA CONACYT 91 MILLONES POR EXTINCIÓN DE FONDOS

El informe financiero también indica que, debido a la gestión administrativa y la supervisión para la extinción de los fideicomisos, el Conacyt pagó más de 91.4 millones de pesos el año pasado.

Esa bolsa estaba integrada por tres rubros. El primero, de 33.3 millones, para cubrir los gastos supervisión técnica y coordinación administrativa derivados de la eliminación de los fondos.

El segundo, de 28.7 millones de pesos, da para financiar las becas de estudiantes que estaban en proyectos de los fideicomisos de la Secretaría de Energía (Sener).

Sociedad En Debate | Acusaciones a científicos

Para estos dos rubros el Consejo pidió recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y el último rubro, de 29.4 millones de pesos, es lo que costó al Conacyt cubrir los gastos de operación para finiquitar los fideicomisos.

Hasta septiembre el Consejo mantenía como “recursos reservados” otros 46.28 millones de pesos para la operación y administración de la extinción de fondos adicionales pendientes de concretar.

El reporte financiero indica que aún estaba en proceso de concretarse la cancelación de 14 fondos, entre ellos, los de la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Federal de Electricidad, la Agencia Espacial Mexicana y las secretarías de Salud, Relaciones Exteriores, Turismo, Agricultura, Defensa Nacional, Economía y Energía.