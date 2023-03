SCJN reprocha violencia expresada contra la ministra Norma Piña en mitin de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió este lunes un comunicado en el que condenó las manifestaciones que se dieron el sábado pasado, cuando militantes de Morena quemaron una piñata con la imagen de la ministra Norma Piña.

"El PJF a través de sus Ministras, Ministros, Consejeras, Consejeros, Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia sucedidas el 18 de marzo, en contra de la Ministra Presidenta del PJF y de nuestra institución", se lee en la publicación de Twitter.

El comunicado, firmado por el Poder Judicial de la Federación, señaló que la violencia es un obstáculo para la unión de los mexicanos; además, mostró preocupación por la confrontación que genera el ejercicio de los contrapesos en el país.

El #PJF a través de sus Ministras, Ministros, Consejeras, Consejeros, Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia sucedidas el 18 de marzo, en contra de la Ministra Presidenta del PJF y de nuestra institución. pic.twitter.com/NprDhtCfxX — Suprema Corte (@SCJN) March 21, 2023

"Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación no sólo institucional sino entre los mexicanos. La violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanos y mexicanas: la salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho", agregó el comunicado.

Quema de piñata de Norma Piña en el Zócalo. Foto: Especial

Por último, la SCJN pidió un alto a la violencia de género y a las expresiones hostiles como la que se suscitó en el Zócalo capitalino.

"No más acciones de odio. No más violencia de género. México demanda más", finalizó el posicionamiento.

La quema de la piñata levantó polémica en diversos sectores

En las redes sociales se viralizaron los videos en donde un grupo de personas quemaron la figura de cartón, con el rostro de la ministra presidente Norma Piña, mientras gritaban “Fuego, fuego”, “¡Fuera Piña, fuera Piña!” y “Es un honor estar con Obrador”.

Activistas y usuarios de redes sociales reprobaron la quema de la figura de Norma Piña y lo catalogaron como un acto de violencia de género simbólico.

Este lunes, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó lo ocurrido en el mitin convocado para conmemorar la Expropiación Petrolera, que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución.

"No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, es lo que yo opino. Condeno esos actos, no hace falta", recalcó.

AMLO también dijo a sus simpatizantes que no podían actuar igual que los conservadores.

“Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera”, agregó el mandatario.