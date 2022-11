Senado no aprobará una Reforma Electoral regresiva: Monreal

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que en caso de que se apruebe la Reforma Electoral

en la Cámara de Diputados, "el Senado hará un estudio minucioso y serio, una revisión puntual de la minuta".

En conferencia de prensa, el senador morenista señaló que se reunió con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para tratar los temas de la agenda legislativa pendiente, entre ellos la reforma electoral.

Te puede interesar: Marcha en defensa del INE convoca a más de un millón, aseguran organizadores

"La Cámara de Senadores se revisará el proyecto que avalen los diputados con mucha seriedad, ecuanimidad y prudencia, que es lo que exigen los ciudadanos, escuchando y consensuando, no imponiendo y no incursionando en regresiones, para bien del país, de la transparencia y de la democracia", aseguró Monreal.

“Lo que les aseguro es que no se va a imponer por la mayoría y vamos a tratar de construir mayorías calificadas o unanimidades, para que no haya ninguna dificultad en la interpretación de la norma constitucional”, expresó.

Al ser cuestionado sobre la marcha en defensa del INE, el líder morenista sostuvo que "ayer se manifestó una parte de México que tiene que ser escuchada en el Poder Legislativo, ámbito en el que se debate la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo federal".





El presidente de la Presidente de la Junta de Coordinación política del Senado, indicó que periódicamente se reúne con Adán Augusto López, ya que "mantienen una relación de respeto y colaboración entre Poderes".

Monreal Ávila puntualizó que en el encuentro con el Secretario de Gobernación también revisaron algunas de las iniciativas y minutas que están pendientes y que son de interés del Ejecutivo federal para que sean votadas en este periodo de sesiones, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reformas a la Ley General de Salud y en materia laboral.

"A mí no me pueden engañar, era una marcha nutrida"

Sin dar números ni mayores detalles, el senador Ricardo Monreal Ávila, del partido Morena, aceptó a título personal que la marcha de ayer en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), estuvo nutrida y “no me pueden engañar a mí”, pues se trató de una manifestación pacífica, en donde estuvieron, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores que acudieron a las calles a ejercer su derecho de su libertad de expresión.

“Lo que podría decir es que era nutrida la manifestación. Yo estuve aquí en el Senado viéndola, no me pueden engañar a mí, pero no quiero decir números, porque no quiero entrar en contradicciones con nadie; pero vi que era una manifestación importante de hombres y mujeres que decidieron hacerlo y a los que yo les expreso mis respetos”.

Monreal Ávila aceptó que con la marcha de ayer es una llamada de atención para Morena, toda vez que con ello no deben confiarse para las elecciones del 2024.

“Creo, desde mi punto de vista personal, no de grupo y menos de coordinador, que es una simple llamada. No minimizo ni tampoco reduzco la importancia de este tipo de manifestaciones y expresiones, porque finalmente representan una parte de la sociedad”.

El senador mencionó: “vi a muchos jóvenes, mujeres y hombres, y vi a hombres y mujeres de clase media, a la que yo pertenezco, marchando. Y por eso no lo minimizo. Lo que creo es que hay que atenderlos, independientemente de que tengan o no la razón se debe de escuchar a esta parte del México que ayer se manifestó”.

Advirtió que se debe respetar toda libertad de opinión, de expresión, de imprenta, de reunión y de manifestación, entre otras, que están garantizadas por la Constitución, pues son parte fundamental de nuestras garantías individuales.

“Yo simplemente respeto la Constitución y la ley, y es una manifestación que, en lo personal, creo debemos reflexionar sobre de ella y atender lo que en ella se propone y se solicita.

“No la descalificaría, no quiero hacerlo, y no tengo sino respeto por el presidente de la República y su opinión. Pero me pareció que ellos, los que hicieron la marcha, lo hicieron respetuosos, pacíficos y tienen derecho a hacerlo” manifestó el legislador.

Ricardo Monreal no quiso opinar sobre las críticas de Andrés Manuel López Obrador a la marcha del domingo pues mencionó que no calificaría al presidente. “Trato de no meterme con otros poderes, él representa al Poder Ejecutivo Federal y tiene su opinión sobre la marcha, y yo no voy a cuestionar su opinión sobre lo que ya él ha expresado”.





Sobre las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien criticó la marcha del domingo, el senador Monreal tampoco quiso opinar e indicó que es una posición que ella asumió; “yo asumí otra y no quisiera confrontar más, porque es un momento delicado para todos”.

“Creo que para mí fue una marcha, una manifestación garantizada por la Constitución y que yo estuve ahí observando y viendo pasar a las personas que habían acudido voluntariamente a expresarse, lo vi personalmente.

“Así es de que deseo que se analice con toda objetividad y con todo realismo lo que está sucediendo en el país, particularmente en esta Ciudad, que ha sido el epicentro de grandes transformaciones políticas y que seguramente seguirá siendo el epicentro de futuras transformaciones políticas”.

Con información de Javier Divany