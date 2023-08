"Están desinformados y manipulados", dice AMLO por la quema de libros en Chiapas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el reciente incidente en San Cristóbal de las Casas, donde un grupo de personas de la comunidad San Antonio del Monte, manifestó su rechazo a los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y llegó a realizar la quema de algunos ejemplares. López Obrador aseguró que las personas involucradas en la manifestación estaban "desinformadas y manipuladas" por lo que denominó como el "bloque conservador".

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que las personas tienen derecho a manifestarse y expresar sus opiniones, pero destacó que es fundamental que las protestas estén basadas en información precisa y no en la desinformación. En este sentido, López Obrador expresó su preocupación por el hecho de que, según su perspectiva, los manifestantes habían sido influenciados por intereses políticos y conservadores.

También puedes leer: Habitantes queman nuevos libros de texto en comunidad de San Cristóbal

"Están en su derecho de manifestarse, somos libres. Nada más que no tienen razón. Quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo pues están totalmente desinformados y manipulados.", declaró el presidente.





En un acto de protesta habitantes de la comunidad San Antonio del Monte han llevado a cabo la quema de los nuevos libros de texto que serán distribuidos durante el ciclo escolar 2023-2024 🔥📚



📲 https://t.co/ewr6Qog9Wb pic.twitter.com/QlbzssT41p — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 20, 2023





El presidente insistió en que todo esto "es politiquiería", asegurando que son sus opositores quien fabricas este tipo de "mentiras" en su contra.









"Lo van a seguir haciendo porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree, ya la gente está muy consciente. Y sí, lo que demuestra es que tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas", aseguró AMLO.