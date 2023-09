AMLO ofrece 5 mil mdp por 9 hospitales operados por privados

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer pagar cinco mil 741 millones de pesos por nueve hospitales que operan bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) o como proyectos de prestación de servicios (PPS), debido a que considera que su costo para el gobierno es muy alto.

“Ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato porque es muchísimo… No te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”, dijo el mandatario ayer durante su conferencia mañanera.

De los nueve hospitales que pretende adquirir el Gobierno federal, el consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Infraestructura & Healthcare y Prodemex tiene la concesión de tres: el General de Tapachula, el General de Bahía de Banderas y el General de Villahermosa.

La empresa Constructora y Edificadora GIA+A opera la Clínica Hospital de Mérida, mientras el consorcio Construcciones y Proyectos, Invex Grupo Infraestructura, Invex Infraestructura Salud, Corporativo de Hospitales e Invex tiene el Hospital General de Nayarit.

La lista la completan el hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, concesionado a Acciona, y el General Tláhuac en la Ciudad de México, cuyos derechos los tiene el consorcio Sacyr Concesiones, Sacyr Concesiones México y Prestadora de Servicios Alencastre.

Los últimos que están en la mira del Presidente son: Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, operado por Infraestructura Hospitalaria del Noroeste y Marhnos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, en manos de Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria.

El mandatario reprochó que el Gobierno federal debe pagar cinco mil 651 millones de pesos al año a las empresas que construyeron y operan estos hospitales, cuyos contratos se firmaron por 25 años, y calculó que faltan por pagar 93 mil millones de pesos, lo cual calificó de injusto e inmoral.

“Ellos preferirían, me dicen —y de una vez aprovecho para mandarles el mensaje—, dicen que negociemos una disminución en la tarifa. No, no, porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho”, dijo el Presidente.

De acuerdo con el gobierno federal el avalúo de los nueve hospitales es de cinco mil 741 millones de pesos, cifra similar a lo que se paga año con año a las empresas que los operan. “Con un año pagamos los nueve”, dijo López Obrador.

De los nueve hospitales, cuatro son del ISSSTE, tres de la Secretaría de Salud y dos del IMSS.

El Hospital General de Tapachula, adscrito al IMSS, tiene un contrato vigente por 25 años firmado en 2017 por un monto de 17 mil 364 millones de pesos y su costo anual para el gobierno es de 633 millones de pesos.

En el caso del Hospital General de Bahía de Banderas, también del IMSS, su contrato, firmado en 2017 es por 15 mil 161 millones de pesos a 25 años. Cuesta al gobierno 585 millones de pesos al año.

De los cuatro hospitales del ISSSTE, el contrato de la Clínica Hospital Mérida se firmó en 2016 a 25 años por un monto de cinco mil 85 millones de pesos y por esta el gobierno paga anualmente 304 millones, mientras que el General de Tepic, concesionado en 2017 por 26 años, paga anualmente 700 millones, su contrato total fue por 12 mil 524 millones de pesos.

Por el Hospital general Tláhuac en la Ciudad de México se paga anualmente mil 476 millones de pesos, su contrato también se firmó en 2017 a 25 años por un monto de 21 mil 475 millones, y por el Hospital General de Villahermosa, cuyo contrato fue firmado en el mismo año y plazo por un monto de ocho mil 344 millones de pesos, se pagan 446 millones anuales.

Los proyectos de hospitales del IMSS e ISSSTE se desarrollaron bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) y sus contratos son los más recientes.

En el caso de los hospitales de la Secretaría de Salud, bajo el esquema de proyectos de prestación de servicios (PPS), están el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, cuyo contrato es de 2007 a 25 años por un monto de cuatro mil 109 millones de pesos y un costo anual de 531 millones.

El Hospital Regional de alta Especialidad del Bajío cuesta 354 millones de pesos al año; su contrato data de 2005 firmado a 25 años por un monto de tres mil 131 millones de pesos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca cuesta 622 millones, en un contrato tambíen a 25 años, de 2009 por un monto de seis mil 624 millones.

“Es un contrato leonino, ya cambiaron las cosas; cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los predilectos, los hijos predilectos pues son los mexicanos, es el pueblo”, remató el Presidente sobre el tema.