Asesinan a periodista Roberto Toledo de Monitor Michoacán

Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- El articulista y abogado Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en el municipio de Zitácuaro. De acuerdo a las primeras versiones, sujetos desconocidos arribaron a un despacho y lo atacaron a balazos.

La muerte del comunicador fue confirmada por Armando Linares, director general de Monitor Michoacán, quien exigió la pronta actuación de las autoridades.

➡️ Gobierno envía equipo especializado a Tijuana para investigar asesinato de periodistas

En una transmisión en vivo, el periodista afirmó:

“Solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos: el equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte, el día de hoy, finalmente estas amenazas se cumplieron y el día de hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo, hace unos minutos atentaron contra su vida, perdió la vida hace unos minutos”.

Linares precisa que “exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho que no vamos a dejar las cosas así, las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias”.

De acuerdo con la versión del empresario, fueron tres personas las que llegaron a una oficina para atacar a Roberto Toledo. Agrega que en su equipo de colaboradores nadie está armado, “nosotros no taremos armas, nuestra única defensa es una pluma, una libreta”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El colaborador del portal digital ya había denunciado amenazas y se había acogido a la protección que brinda el gobierno federal.

El sitio digital Portal Urbano 24/7publicó una imagen de la agresión, donde se observa una puerta baleada, una camioneta blanca y rastros de sangre.