Cinco estados concentran robos de bancos en 2023; Michoacán lidera la lista

Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Jalisco concentran la mitad de los robos a bancos registrados este año en el país, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La lista la encabeza Michoacán, con 20 atracos; seguido de la capital del país, con 12; Oaxaca y Veracruz, con 11 hurtos por cada estado; y Jalisco, con 10 casos.

De enero a noviembre de 2023, según los datos del SESNSP, se reportaron 126 robos a instituciones bancarias en todo el territorio nacional, 23 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2022.

El pasado miércoles 23 de agosto, Estela acudió a la sucursal de CIBanco, ubicada en el World Trade Center, colonia Nápoles, con el fin de pagar una infracción de tránsito. La persona que la antecedía en el servicio de ventanilla era un ladrón que, a través de una nota intimidatoria entregada a uno de los empleados, robó casi 100 mil pesos en menos de cinco minutos.

“Entré al banco, habíamos como tres o cuatro personas esperando pasar a ventanilla, y de pronto vimos que comenzaron a llegar policías por todos lados; nos dijeron que acababan de robar el banco, que nadie se moviera y que había sido la persona que estaba justo antes que yo, era un hombre como de 30 años al que incluso saludé. Realmente fue algo muy rápido y afortunadamente muy tranquilo, gracias a Dios nadie salió lastimado.

“Yo me percaté que el sujeto metía fajos de dinero a una mochila pequeña, pero pensé que era normal, porque incluso salió muy tranquilo de la sucursal. El sujeto nunca se mostró agresivo o nervioso; fue muy rápido”, relató la mujer de 54 años a El Sol de México.

Estela tuvo suerte de que el ladrón actuara de forma tranquila porque, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, el 65 por ciento de los robos bancarios cometidos este año fueron con violencia.

Alejandra Sánchez, exresponsable de una sucursal de HSBC, presenció cuatro atracos durante su desempeño en la banca.

El más significativo, relató, ocurrió previo a las vacaciones de Semana Santa, cuando dos sujetos rompieron a mazos las puertas de cristal, ingresaron con armas largas a las instalaciones y se llevaron millón y medio de pesos del cajero automático que recién habían dotado.

“Nos apuntaron a todos mis compañeros y a mí y nos pidieron que nos tiráramos al suelo. Nos tiramos y se robaron todo lo que estaba en la casetera, en ese entonces era solo un cajero pequeño. En el transcurso nos iban gritando groserías, amenazas, después de un rato dejamos de escuchar ruido, un compañero volteó y se dio cuenta que ya no había nadie. Luego se siguió el protocolo. Frente a nuestra sucursal había un módulo de policías y nadie se dio cuenta”, recordó Sánchez, quien pese al miedo que sintió, dijo, volvería a trabajar en un banco.

El modus operandi de intimidar a los empleados aún es, a decir de David Saucedo, experto en seguridad, la forma más común de robo a bancos, sobre todo en metrópolis grandes, como la CdMx, donde la ubicación de la mayoría de las sucursales permite la movilización inmediata de los servicios de seguridad, por lo que actuar con discreción es clave para los ladrones.

“Lo más común es que el ladrón ingrese como cualquier cliente y mediante notas pida el dinero al cajero o cajera, asegurándole que viene armado e incluso que afuera lo espera más gente que está dispuesta a ingresar, si no entrega el dinero. Los empleados, por su parte, tienen la indicación de no resistirse al asalto o intentar poner en aviso al personal de seguridad, que en su mayoría se trata de empresas privadas que no cuentan con el equipo necesario para enfrentar con eficacia a los delincuentes”.

El experto atribuyó la disminución de robos bancarios a la implementación de cámaras de seguridad; impedir el ingreso de clientes con gorras, lentes o sombreros con los que no puedan ser reconocidos, al monitoreo de los empleados para que no estén en vinculación con los ladrones y al aumento de patrullajes, entre otras medidas.

En entrevista con este diario y ante el aumento de las personas que usan internet, destacó que la mayoría de las instituciones bancarias se han enfocado más a la prevención de delitos cibernéticos, como el robo de identidad o la clonación de tarjetas, que en proteger los cajeros automáticos o las sucursales.

De acuerdo con la información del SESNSP, 14 estados de la República no tuvieron robos a bancos este año, tres más que en 2022. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sonora y Tlaxcala fueron algunas entidades que se salvaron de este tipo de hurtos.

Además, un total de 69 intentos de robos bancarios se evitaron en todo el país, mediante el trabajo de inteligencia.

Entre las instituciones bancarias más golpeadas por la delincuencia destaca el Banco del Bienestar, entidad financiera propiedad del Gobierno de México, que de marzo de 2022 a mayo de este año reportó 112 robos, hasta llegar a 194 desde que abrió sus puertas, en julio de 2019. Los datos dejaron de conocerse hace siete meses, cuando clasificó la información sobre asaltos como reservada.