¿Quedan fuera? Oaxaca modifica la frontera con Chiapas y 20 mil personas quedan a la deriva

Este miércoles 12 de abril en el Congreso del estado de Oaxaca se llevó a cabo una modificación a su frontera con Chiapas, en cumplimiento de una sentencia dictada en marzo de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La sentencia estableció la devolución de un territorio de 162 mil hectáreas de selva a comunidades zoques, las cuales habían sido invadidas por ganaderos de Chiapas y grupos de talamontes, pertenecen a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa.

La reforma al párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución de Oaxaca, por el que se da cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la controversia constitucional 121/2012 fue aprobada en sesión extraordinaria de este miércoles.





La nueva frontera de Oaxaca con Chiapas estará delimitada de norte a sur comenzando en la barra de Tonalá / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





El dictamen de la reforma constitucional fue emitido por las comisiones permanentes de Estudios Constitucionales y de Gobierno, y Asuntos Agrarios, cuyas presidentas Luisa Cortés García y Lizbeth Anaid Concha Ojeda respectivamente, destacaron que el fallo de la SCJN representa un reconocimiento a la lucha histórica de las comunidades de Los Chimalapas y un acto de justicia.

La reforma fue aprobada por 34 votos a favor, después de una serie de protestas de habitantes de los Chimalapas, quienes exigían al gobernador Salomón Jara Cruz cumplir con el mandato de la Corte; dichas protestas obligaron a los legisladores a visitar estas comunidades ubicadas en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec y a comprometerse con las reformas necesarias para poner fin a este problema limítrofe con el gobierno del estado de Chiapas.





El secretario de Gobierno Jesús Romero destacó que con la aprobación del dictamen la nación zoque de la zona de Chimalapas recupera legalmente este territorio que han defendido y resguardado por décadas.

Cabe señalar que la región de los Chimalapas se encuentra cubierta por un denso mosaico de bosques y selvas, una gran riqueza de ecosistemas y especies lo cual la hace una de las más ricas en biodiversidad del continente americano.

Después de más de 50 años de lucha, se logró la modificación al artículo 28 de la Constitución oaxaqueña para reincorporar dichas hectáreas y modificar los límites con Chiapas.





Sin embargo, la modificación afecta a algunas comunidades que se establecieron en la zona, dejando a cerca de 20 mil habitantes sin saber en qué estado viven. Las comunidades afectadas son Rodulfo Figueroa, Belisario Domínguez, Cal y Mayor.

El Instituto Nacional Electoral (INE) frenó la expedición de credenciales en dicha región hasta que se establezca cuál será el estado que aparecerá en las identificaciones de las personas que se encuentran en estos límites.

Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería de Oaxaca, informó que se está en pláticas con los habitantes para que acepten pasar a formar parte de dicha entidad, ya que pese al cambio, no se ha definido en qué estado viven.

“El gobierno de Chiapas no puede oponerse a un mandato de la corte, sin embargo nosotros en esa parte de honestidad tenemos que decir qué hay una franja en la parte sur que ya no tiene que ver con Chiamalapas, donde corte al establecer las coordenadas en los límites históricos y reconocidos actuales entre Chiapas y Oaxaca, favoreció a Oaxaca en donde los presidentes de ahí no reconocen como propios” abundó Vásquez Sagrero.

La nueva frontera de Oaxaca con Chiapas estará delimitada de norte a sur comenzando en la barra de Tonalá, en 16 grados de latitud norte con dirección noroeste hasta llegar al Cerro del Chilillo, allí partirá con dirección noroeste hasta el Cerro de La Jineta y de ese punto con dirección noroeste hasta el Cerro de los Martínez.

