Trabajadores del PJF vuelven a sus actividades; alistan amparo contra extinción de fideicomisos

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), ya trabaja en un amparo colectivo para los 55 mil trabajadores sindicalizados, no sindicalizados y empleados de confianza, para hacer frente a posibles escenarios de afectación por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El secretario general del organismo gremial, el abogado Jesús Gilberto González Pimentel, llamó a cambiar el escenario de lucha desde un frente común para afrontar el riesgo de perder la independencia del Poder Judicial y por tanto, su imparcialidad.

"Ahora compartimos la preocupación por la posibilidad de la reducción del presupuesto de Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.

“Esta dirigencia ya trabaja en la defensa jurídica esto es un amparo colectivo para trabajadores sindicalizados, los que no lo son e incluidos los empleados de confianza. Sin que ello impida que en caso de que se requiera, volvamos a manifestar nuestra inconformidad en el ámbito social que ha comenzamos a explorar”, indicó.

Por lo pronto, los invitó a volver a su trinchera para reagruparse y reorganizarse y de manera unida decidir los pasos que seguirán.

González Pimentel, advirtió que la lucha será larga, y mantendrán la convicción de defender sus derechos laborales, entre los que se incluyen la estabilidad en el empleo.

Hizo hincapié “en no perder el objetivo de nuestra lucha, que no es otro, sino el mantener un Poder Judicial de la Federación independiente y autónomo. Y esto, también con miras a no generar en la conciencia colectiva un efecto adverso en nosotros y en lo que hacemos, pues lo que buscamos es la empatía de la población como servidores públicos”.

También señaló el líder que toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal y diversos titulares de los órganos jurisdiccionales federales ya se pronunciaron por retomar las labores a partir de hoy 30 de octubre, los exhorta a sumarse a esta medida.

Y con ello, contribuir con lo que les corresponde a los trabajadores y de paso, evitar malos entendidos que pudieran afectarlos desfavorablemente.

A nombre de la dirigencia sindical, González Pimentel reiteró el apoyo de la base trabajadora desde que se tomó conciencia de las implicaciones que podría tener la ahora en vigor modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De las manifestaciones del personal de base dijo que “no tienen precedentes. No obstante, todo indica que constituyen la primera de varias luchas que habrán de enfrentarse, lo que exige una estrategia bien pensada y que tome en cuenta todos los posibles escenarios de afectación”.

Por último hizo un llamado para hacer un frente común integrado por todos “los que hemos decidido engrosar las filas de esta institución que ahora afronta un grave riesgo: el perder su independencia y, por tanto, su imparcialidad.