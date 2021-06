Mayorkas abre puerta a migrantes víctimas de delitos en su visita a México

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional estadounidense, dio a conocer que mediante un proceso llamado “Determinación Bona Fide”, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podría permitir que decenas de miles de solicitantes de visas “U” reciban permisos de trabajo en Estados Unidos.

Mayorkas arribó a México a las 19:00 horas de este lunes, para tratar temas relacionados con la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, migración y recuperación económica.

"Acabo de llegar a la Ciudad de México para mi primer viaje al extranjero como Secretario. Espero una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha asociación entre nuestras dos naciones", dio a conocer en su cuenta de Twitter. Por la mañana, el USCIS dio a conocer el programa que permitiría a decenas de miles de solicitantes de visas “U” recibir permisos de trabajo, si se considera que sus reclamos se hicieron de buena fe y sin la intención de defraudar al sistema de inmigración.

A través de un comunicado, Mayorkas expresó que esta medida favorece a personas que se han presentado para ayudar a las fuerzas del orden a mantenernos a todos a salvo, pero que también necesitan una medida de protección para ellos mismos.

Estados Unidos ofrece 10 mil visas “U” anualmente a inmigrantes víctimas de crímenes violentos, como violación, violencia doméstica, asalto a mano armada, homicidio, secuestro y trata de personas, cometidos en Estados Unidos. Algunos miembros de la familia de la víctima del crimen también pueden ser elegibles para esas visas.

Según el funcionario, USCIS otorgará una acción diferida a los peticionarios en Estados Unidos con solicitudes de visa "U" pendientes que la institución determine que son de buena fe y merecen un ejercicio favorable de discreción, lo que les permitirá tener un permiso de trabajo.

La visa fue creada en 2000, para proteger a los inmigrantes ilegales que quieren servir como testigos en juicios penales. Para ser considerada de buena fe, la petición debe incluir una certificación de la policía de que el peticionario fue víctima de un delito, y/o que la víctima ha sido, está siendo o es probable que sea de ayuda en la investigación o enjuiciamiento de ese delito.

El Congreso ha limitado a 10 mil el número de visas "U" disponibles cada año fiscal, pero desde 2010, se ha sobrepasado este límite.

"El proceso de determinación de buena fe es coherente con las autoridades estatutarias del Departamento y garantizará que estas personas reciban el apoyo que necesitan", expresó Mayorkas antes de salir para la Ciudad de México, donde se reunirá con autoridades diplomáticas.

Se trata del primer viaje internacional de Mayorkas, desde que fue ratificado en el cargo en febrero pasado.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que entre los temas a tratar está la reapertura total de la frontera entre ambos países.

"El 14 viene el encargado de ese tema en particular que es el señor Mayorkas, va estar con nosotros el 15, y uno de los temas principalísimos va a ser ese que ha sido una insistencia de México, desde hace tiempo", anunció.

Se prevé que Mayorkas sostenga encuentros privados con funcionarios de la cancillería mexicana, entre ellos el canciller Ebrard, así como de las dependencias mexicanas de seguridad y migración, entre otros.

