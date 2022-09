Presidente de El Salvador, llama "mal informado" a quien critica su intención de reelegirse

El pasado 15 de septiembre, durante el festejo de independencia de El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, anunció sus intenciones de volver a competir por la presidencia de ese país, pese a que la constitución de esa nación indica que no puede haber una reelección.

Se puede buscar nuevamente la presidencia pero no en dos períodos continuos, según el mismo Bukele explica en una entrevista de televisión que le hicieron en el 2013, cuando aún no se convertía en presidente de ese país centroamericano, en ese entonces dijo: “En El Salvador, un presidente no se puede reelegir. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que ocupe su poder para quedarse en el poder”.





El Presidente @nayibbukele ha anunciado esta noche al pueblo salvadoreño su decisión de correr como candidato a la Presidencia próximas elecciones presidenciales de El Salvador. pic.twitter.com/ap6yDT2PJW — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2022





Cabe mencionar que en mayo de 2021, Bukele se colocó en el ojo del huracán cuando en el acto protocolario de inicio de mandato de la nueva Asamblea de El Salvador, el presidente sorprendió al destituir a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país y al titular de la Fiscalía General del Estado.

Esta acción se realizó bajo el pretexto de que los jueces con sus veredictos habrían complicado la actuación del sector salud de El Salvador durante la pandemia, mientras que el fiscal fue defenestrado al cuestionar su imparcialidad por supuestamente tener vínculos con el partido opositor.

¿Qué dice la constitución de El Salvador?

“Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y mi familia, anuncio al pueblo salvadoresño que he decidido correr como candidato a la Presidencia de la República en 2024”, dijo en la conmemoración de los 201 años de independencia de El Salvador, Bukele, aunque el artículo 154 de la constitución de su país a la letra cita: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones un día más”.





Nayib Bukele responde

Como suele hacerlo, a través de su cuenta de Twitter personal, Nayib Bukele respondió a las voces que se alzan en contra de su reelección tanto al interior como al exterior de su país.

"Si está siendo mal informado por los principales medios de comunicación y algunos "periodistas" sobre lo que está sucediendo en El Salvador, debe ver el MENSAJE COMPLETO de ayer y por qué elegí nuestro DÍA DE LA INDEPENDENCIA para anunciar una candidatura esperada para la reelección."

Expuso en inglés, al tiempo que compartió nuevamente el discurso que realizó el pasado 15 de septiembre y que fue transmitido en cadena nacional en El Salvador.