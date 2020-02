EU despliega por primera vez un arma nuclear

WASHINGTON. Estados Unidos anunció el despliegue, por primera vez, de un arma nuclear de baja potencia a bordo de un submarino, con la intención de disuadir a Rusia de utilizar armas similares.

La Marina de EU desplegó "la ojiva nuclear W76-2 en un misil balístico lanzado desde un submarino", indicó el número dos del Pentágono, John Rood.

"Adversarios potenciales como Rusia creen que el empleo de armas nucleares de baja potencia les dará una ventaja sobre Estados Unidos y sus aliados y socios", añadió Rood, confirmando información revelada por la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS).

Durante la publicación de la nueva "postura nuclear" de EU en febrero de 2018, el Pentágono anunció que modificaría 50 ojivas nucleares para reducir su potencia y embarcarlas a bordo de submarinos a fin de reducir la amenaza de Rusia.

Según Washington, Moscú está modernizando 2 mil armas nucleares tácticas, lo cual amenaza a los países europeos limítrofes e incumple las obligaciones del tratado de desarme Nuevo START, firmado por Estados Unidos y Rusia en 2010.

Este último se aplicó a las armas estratégicas que hacen posible una estrategia de disuasión nuclear, basada en una "destrucción mutua asegurada".

Los críticos temen que, después de décadas en las que el tamaño de las armas nucleares se consideraba como una disuasión para su uso, ahora la probabilidad de que se utilicen pueda aumentar.

Si un submarino de EU se ve obligado a lanzar un misil con carga nuclear reducida, el enemigo no tendrá ninguna forma de conocer la potencia del arma, lo cual supondrá un problema: el enemigo podría prever lo peor y replicar con un arma nuclear de gran potencia, explican, expertos del Bulletin of the Atomic Scientists.