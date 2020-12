Inmunidad colectiva requeriría tasas de vacunación cercanas al 90% en EU: Fauci

La inmunidad colectiva contra el nuevo coronavirus podría requerir tasas de vacunación cercanas al 90%, dijo el doctor Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas más destacado de Estados Unidos en una entrevista publicada el jueves.

Más de un millón de estadounidenses han recibido una primera dosis de una vacuna desde el 14 de diciembre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 0.3% de la población.

Fauci, quien está asesorando al mandatario Donald Trump y al presidente electo Joe Biden sobre la pandemia, reconoció que había aumentado gradualmente sus estimaciones desde principios de año, cuando solía decir que solo del 60% al 70% necesitarían vacunas para alcanzar una inmunidad de rebaño.

"Necesitamos tener algo de humildad aquí", dijo Fauci al New York Times. "Realmente no sabemos cuál es el número real. Creo que el rango real está entre el 70 y el 90%. Pero no voy a decir el 90%".

Sus comentarios se dan en momentos en que el país marca nuevos y sombríos hitos diarios mientras lidia con el brote más letal del mundo: el miércoles informó más de tres mil decesos por segundo día consecutivo. El número de muertos llegó a 326 mil 333 a la medianoche del miércoles, según datos de Reuters.

Ese mismo día se registró el mayor número de estadounidenses que volaron desde que surgió la pandemia en marzo, con un millón 191 mil 123 pasajeros pasando por los puntos de control del aeropuerto, de acuerdo a cifras oficiales.

Los datos sugirieron que muchos ignoran los consejos de los expertos en salud pública de evitar viajar para celebrar el día de Navidad el viernes. Fauci y otros especialistas dicen que el distanciamiento social será necesario hasta el 2021 mientras las vacunas se vayan implementando lentamente.

Los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos, los funcionarios electos y los bomberos se encuentran entre los primeros que reciben las vacunas.

A la mayoría de los estadounidenses se les ha dicho que podrían pasar seis meses o más antes de que sean elegibles para la inoculación.