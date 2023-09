Trump asegura que fue su decisión rechazar los resultados de las elecciones que perdió en 2020

El expresidente de EU Donald Trump dijo este domingo que fue su "decisión" rechazar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra el actual mandatario, Joe Biden, y emprender una ofensiva legal para anular los comicios.



El republicano está imputado en un tribunal federal de Washington por su presunto intento de revertir los resultados y haber instigado el asalto al Capitolio, y en un tribunal estatal de Georgia por haber liderado una trama mafiosa para revertir los comicios en ese estado, casos por los que podría acabar en la cárcel.

"Fue mi decisión", respondió Trump en una entrevista con la cadena NBC, en la que reiteró la mentira de que en realidad fue él quien ganó las elecciones pero hubo un fraude electoral.



El exmandatario dijo que desoyó los consejos de sus abogados que le dijeron que había perdido las elecciones porque "no confiaba" en ellos a pesar de haberlos contratado.

"Los contratas pero no conoces a esas personas y luego resulta que no son tan buenos", relató.



Entre ellos citó al fiscal general que él mismo nombró, Bill Barr, quien se desmarcó de las falsas denuncias de fraude y a quien Trump acusó de no haber hecho su trabajo por estar "asustado".



En cambio, Trump sí que escuchó a otros colaboradores que le dijeron que las elecciones estaban "amañadas", pero lo que más siguió fue su propio "instinto", detalló.



Según la investigación del Departamento de Justicia, Trump mintió a sabiendas al decir que ganó las elecciones, intentó alterar la certificación de los resultados con todo tipo de artimañas legales e instigó el violento asalto al Capitolio de miles de sus seguidores para interrumpir la ratificación de la victoria de Biden.



Trump se ha declarado no culpable en las cuatro imputaciones penales en su contra, dos de ellas relacionadas con las elecciones de 2020, y ha denunciado una "caza de brujas" de Biden.

La Casa Blanca ha respondido que las investigaciones del Departamento de Justicia son independientes del Gobierno.



Trump es el gran favorito de cara a la nominación republicana para las presidenciales de 2024, en las que Biden aspira a su reelección para un segundo mandato.